Эти трое могут привести страну к финансовому кризису: политолог предлагает кое-кого, наконец, уволить

Политолог отметил, что в Латвии как-то не принято смотреть на собственные ошибки, зато мы очень любим искать и находить ошибки у других.

"С простым народом наблюдается точно тоже самое: многие убеждены, что не несут ответственности за неудачи «тех, кто наверху», хотя зачастую сами не слишком добросовестно относятся к своим обязательствам перед государством", - отмечает Титавс.

По мнению эксперта, президент airBaltic Мартин Гаусс, председатель совета компании Клавс Васкс и министр сообщений Каспарс Бришкенс показали свою неспособность эффективно управлять крупным государственным предприятием, каким является airBaltic.

«Они просто некомпетентны. На данный момент я опасаюсь, что эти трое могут привести государство к серьезному финансовому кризису. Это означает, что airBaltic позволяет шантажировать правительство, что вообще недопустимо. В эпоху руководства Эйнарса Репше эти люди были бы немедленно сняты с должностей. Это касалось бы не только руководства airBaltic, но и министра сообщения. У премьера есть все политические основания заявить, что весной эти люди её подвели, и начать с чистого листа. Конституция предоставляет премьер-министру полномочия для решения этой проблемы, но пока никаких действий не предпринимается. Посмотрим, как будут развиваться события», - прокомментировал Титавс.