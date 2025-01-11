Погибла дирижер, пострадали дети из хора Вентспилсской музыкальной средней школы: подробности аварии

По его словам, трое пострадавших детей доставлены в Рижскую детскую клиническую больницу, еще трое находятся в Тукумской больнице. Вторая дирижер хора доставлена в Талсинскую больницу.

Участники хора "Nošu planēta" вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс. Для поездки был арендован микроавтобус, сообщил руководитель думы.

Как ранее сообщила старший специалист отдела Государственной полиции по общественным отношениям Мадара Шершнева, в результате аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.

В Госполицию поступила информация о том, что в Страздской волости Талсинского края произошло столкновение между грузовым транспортным средством и микроавтобусом.

В результате происшествия погибла пассажирка микроавтобуса.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, полученные пассажиркой травмы были несовместимы с жизнью.

В результате происшествия пострадали водитель микроавтобуса и одна совершеннолетняя пассажирка, а также шесть несовершеннолетних лиц, сообщила Шершнева.

Скорая помощь доставили в больницу восемь человек, двое из которых взрослые, а остальные несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в больницу и в тяжелом, и в удовлетворительном состоянии.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Движение регулируется по одной полосе.