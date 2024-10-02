Театр Чехова отмечает день рождения и объявляет новинки 142-го сезона

За 141 год театр прошел долгий путь: от актерского театра к режиссерскому; от простых комедий до богатой палитры жанров и стилей; от постановки всем известных пьес до открытия новых для Латвии авторов; от одной площадки до пяти, а в октябре этого года добавится шестая – Аркада Театра Чехова (ул. Вальню, 19).

Кроме того, с 2018 года при театре работает студия для детей и подростков, предоставляющая возможность освоить азы исполнительского искусства под руководством профессионалов.

Лейтмотив 142-го сезона в Театре Чехова – любовь и ее многочисленные лики: все новые постановки будут объединены этой темой. Всего запланировано 10 новых спектаклей (5 большой формы и 5 малой).

1 сентября состоялась премьера музыкального спектакля для всей семьи «Золушка» в постановке Паулы Плявниеце, получившая положительные отзывы и зрителей, и критиков. На сцене в яркой и веселой форме представлена история, где речь идет не только о любви Золушки и Принца, в которой свою роль сыграли карета из тыквы и хрустальная туфелька, но и о любви к природе и всему живому, что в контексте сегодняшней экологической ситуации приобретает особую актуальность.

2 октября ожидается премьера четвертого квартирника: источником вдохновения для актера Родиона Кузьмина стало творчество Владимира Высоцкого, и название ему подсказала песня – «Всё не так…».

26 октября в уже упоминавшейся Аркаде Театра Чехова свой проект представит Дмитрий Гайтюкевич: его спектакль «Троллейбус «Любочка» тоже о любви – во всех ее проявлениях. Некий троллейбус идет по своему обычному маршруту, который не меняется изо дня в день. Зато меняются пассажиры и их истории...

1 ноября на Большой сцене Сергей Голомазов предложит зрителям пьесу Мольера «Тартюф» – этот изящный, легкий, смешной и в то же время глубокий, умный и меткий материал до сих пор не утратил ни очарования, ни актуальности.

6 декабря, в продолжение традиции декабрьских праздничных концертов, публику порадует новый спектакль-концерт «Мне хорошо с тобой» в постановке Инары Слуцки – в программу войдут песни на музыку Раймонда Паулса, точнее, хиты 80-х.

Режиссер Лаура Гроза также будет работать над спектаклем большой формы: 14 февраля ожидается премьера «Леди Макбет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира; автор инсценировки – Артурс Дицис. Основная тема – безумная любовь женщины к своему мужчине.

14 февраля также и актер Максим Бусел представит зрителям собственную постановку о юношеской любви – «Неисправимый романтик»; в этом проекте Максим не только режиссер, но и автор музыки и текста.

8 марта Сергей Голомазов предложит свою сценическую трактовку пьесы Александра Гельмана «Скамейка» – о случайной встрече мужчины и женщины, проживших за один вечер целую жизнь.

11 апреля на Большой сцене состоится премьера спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова: режиссер Виестурс Кайриш ставит спектакль о бездействии российской интеллигенции во время войны, при этом затрагивая тему любви к своим фантазиям.

23 мая ожидается премьера спектакля малой формы в постановке Станислава Токалова, пьесу для которого пишет Артурс Дицис. Это будет история о нас – латышах и русских: и забавная, и щемящая.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра Михаила Чехова, говорит: «Любовь, как и красота, спасает мир! Да, любовь может принимать разные формы и окраски. И в этом театральном сезоне мы постараемся прикоснуться к этой вечной и по сей день неразгаданной теме – теме любви. Людям необходимо множить ее в своих сердцах и поступках, чтобы мир становился добрее и светлее».

В 142-м сезоне Театр Чехова также планирует провести второй международный творческий лагерь для актеров «ArtMind» и несколько обменных гастролей. Подробности будут оглашены после окончательного согласования всех замыслов с партнерами.