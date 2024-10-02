Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Театр Чехова отмечает день рождения и объявляет новинки 142-го сезона

Редакция PRESS 2 октября, 2024 13:13

История и культура 0 комментариев

Сегодня, 2 октября, Рижский русский театр Михаила Чехова отмечает 141-летие и, по традиции, в этот день объявляет о планах на новый сезон.

За 141 год театр прошел долгий путь: от актерского театра к режиссерскому; от простых комедий до богатой палитры жанров и стилей; от постановки всем известных пьес до открытия новых для Латвии авторов;  от одной площадки до пяти, а в октябре этого года добавится шестая – Аркада Театра Чехова (ул. Вальню, 19).

Кроме того, с 2018 года при театре работает студия для детей и подростков, предоставляющая возможность освоить азы исполнительского искусства под руководством профессионалов.

Лейтмотив 142-го сезона в Театре Чехова – любовь и ее многочисленные лики: все новые постановки будут объединены этой темой. Всего запланировано 10 новых спектаклей (5 большой формы и 5 малой).

1 сентября состоялась премьера музыкального спектакля для всей семьи «Золушка» в постановке Паулы Плявниеце, получившая положительные отзывы и зрителей, и критиков. На сцене в яркой и веселой форме представлена история, где речь идет не только о любви Золушки и Принца, в которой свою роль сыграли карета из тыквы и хрустальная туфелька, но и о любви к природе и всему живому, что в контексте сегодняшней экологической ситуации приобретает особую актуальность.

2 октября ожидается премьера четвертого квартирника: источником вдохновения для актера Родиона Кузьмина стало творчество Владимира Высоцкого, и название ему подсказала песня – «Всё не так…».

26 октября в уже упоминавшейся Аркаде Театра Чехова свой проект представит Дмитрий Гайтюкевич: его спектакль «Троллейбус «Любочка» тоже о любви – во всех ее проявлениях. Некий троллейбус идет по своему обычному маршруту, который не меняется изо дня в день. Зато меняются пассажиры и их истории...

1 ноября на Большой сцене Сергей Голомазов предложит зрителям пьесу Мольера «Тартюф» – этот изящный, легкий, смешной и в то же время глубокий, умный и меткий материал до сих пор не утратил ни очарования, ни актуальности.

6 декабря, в продолжение традиции декабрьских праздничных концертов, публику порадует новый спектакль-концерт «Мне хорошо с тобой» в постановке Инары Слуцки – в программу войдут песни на музыку Раймонда Паулса, точнее, хиты 80-х.

Режиссер Лаура Гроза также будет работать над спектаклем большой формы: 14 февраля ожидается премьера «Леди Макбет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира; автор инсценировки – Артурс Дицис. Основная тема – безумная любовь женщины к своему мужчине.

14 февраля также и актер Максим Бусел представит зрителям собственную постановку о юношеской любви – «Неисправимый романтик»; в этом проекте Максим не только режиссер, но и автор музыки и текста.

8 марта Сергей Голомазов предложит свою сценическую трактовку пьесы Александра Гельмана «Скамейка» – о случайной встрече мужчины и женщины, проживших за один вечер целую жизнь.

11 апреля на Большой сцене состоится премьера спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова: режиссер Виестурс Кайриш ставит спектакль о бездействии российской интеллигенции во время войны, при этом затрагивая тему любви к своим фантазиям.

23 мая ожидается премьера спектакля малой формы в постановке Станислава Токалова, пьесу для которого пишет Артурс Дицис. Это будет история о нас – латышах и русских: и забавная, и щемящая.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра Михаила Чехова, говорит: «Любовь, как и красота, спасает мир! Да, любовь может принимать разные формы и окраски. И в этом театральном сезоне мы постараемся прикоснуться к этой вечной и по сей день неразгаданной теме – теме любви. Людям необходимо множить ее в своих сердцах и поступках, чтобы мир становился добрее и светлее».

В 142-м сезоне Театр Чехова также планирует провести второй международный творческий лагерь для актеров «ArtMind» и несколько обменных гастролей. Подробности будут оглашены после окончательного согласования всех замыслов с партнерами.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 29 реакций
Комментарии (0) 29 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сенсация! Наши сыграли в ничью с турецким «Галатасарай» в рамках этапа Лиги Европы-2024/25. ФОТО, ВИДЕО

Важно 21:58

Важно 0 комментариев

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Читать
Загрузка

Снова авария со смертельным исходом: погиб еще один мотоциклист в центре Риги

Важно 21:23

Важно 0 комментариев

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

Читать

Просто море людей: по Старой Риге прошла огромная толпа турецких болельщиков. ВИДЕО, ФОТО

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

ЧП и криминал 21:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

«Так случилось и с этой стаей птиц»: экс-министр обороны назвал причину залета российского дрона

Латышские СМИ 21:09

Латышские СМИ 0 комментариев

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

Читать

Теперь они могут забрать их из больницы: Сиротский суд восстановил в правах родителей переболевших дифтерией детей

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Читать

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать