В Белоруссии хотя бы никто не изображает демократию: политик о том, почему в Латвии власть годами не меняется

"Во-первых, гражданам Латвии запрещено выбирать президента, во-вторых, большая часть белорусского общества понимает, что Батька – автократический президент с диктаторским направлением, там никто не играет и не изображает демократию как, например, в Латвии.

В Латвии, в отличие от Белоруссии, есть искусственно созданные партии, как в позиции, так и в оппозиции, которые, по сути, являются единым целым. Другими словами, если вы голосуете за любую из этих партий, вы голосуете за одну и ту же политику, потому что политическое закулисье у всех них одинаковое.

Спецслужбы, Центральная избирательная комиссия и правящая элита контролируют потоки партий и кандидатов, чтобы кто-то вдруг не стал угрозой кормушке. Именно поэтому латвийские выборы отличаются по содержанию от белорусских, но на самом деле латвийский избиратель голосует за ту же политику, только в чуть более хитрой системе, как белорус в условиях открытой диктатуры.

Это заставляет наших лапотников заблуждаться и думать, что мы - демократия, потому что у нас многопартийная система, есть оппозиция, политические персоны регулярно меняются, но эти лапотники не понимают, что в нынешней системе политика и элиты остаются неизменными при любом исходе выборов.

Поэтому, голосуя за оппозицию, эти люди не понимают, почему, например, когда оппозиционные партии входят в коалицию и в исполнительную власть, в стране ничего не меняется".