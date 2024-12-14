«Такое название в Риге? Серьезно?!»: надо переименовать ротационный круг Славу — телезритель «Без табу»

В Латгальском предместье Риги много славянского, например, часто слышен русский язык, там было и несколько улиц с названиями, по мнению муниципальной власти, прославлявшими "русский мир". Теперь эти улицы переименованы, пора тоже самое сделать и с ротационным кругом, считает зритель.

Вот что он заявляет: "Только что были переименованы улицы с историческими названиями, которые более, менее или совсем мало связаны со странами-агрессорами Россией и Белоруссией, а чуть ли не центральный круг движения в Риге имеет такое название? Ну, серьезно?!"

Вблизи ротационного круга есть и улица Славу - Славянская.

Мнения рижан по поводу названия, которые прозвучали в программе, разделились: часть считает это название нормальным, другие согласны, что надо его менять.

Славяне - не только русские и белорусы, но и многие другие народы, в том числе украинцы, разъяснили населению посредством программы "Без табу" эксперты - директор Центра геополитических иссследований Марис Анджанс и историк Валдис Клишанс. Славянскими странами являются также Украина, Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Болгария. Большинство из них придерживается демократических ценностей и совершенно не желает быть "брошенными в общий котел" со странами-агрессорами, о которых шла речь выше.

В частности, Марис Анджанс пояснил: "Есть три крупные группы: восточно-, западно- и южнославянские страны. Славяне - это очень широкая общность, куда входит ряд стран ЕС и НАТО. Например, полякам лучше не говорить, что их язык имеет сходство с русским. Украинцы в научном сотрудничестве тоже очень настойчивы - принципиально отказываются говорить по-русски".

Историк Валдис Клишанс рассказал, что уже давно "складывать в один мешок" и усиливать стереотип о том, что все славяне одинаковы и едины, старался как раз "русский мир": "Надо вспомнить времена Российской империи. В то время одной из идеологических установок была идея панславизма. В XIX веке Россия воспользовалась тенденцией, наблюдавшейся среди славян, проживавших в Австро-Венгрии и Германии, о славянской общности. Россия сильно эксплуатировала ее, чтобы подстрекать, например, хорватов и чехов против властей Австро-Венгрии. Эту идею славянского братства во многом эксплуатировали и в СССР".

Учитывая волнение по поводу происходящего в Украине, эксперты признают, что у некоторых латышей славяне ассоциируются с Россией и Белоруссией. Вот что об этом думает Анджанс: "Русские - самый большой славянский народ. Россия является также самой агрессивной носительницей идей панславизма. Отсюда и негатив. Учитывая, что круг Славу находится в окрестностях бывшей улицы Маскавас, логично, что ассоциации отрицательные. Да, славяне - широкое понятие, но в нашем контексте оно имеет негативный оттенок. Контекст имеет значение, это многое меняет".

Клишанс, в свою очередь, высказал предложение при создании новых объектов инфраструктуры, например, для Rail Baltica (улиц, ротационных кругов), их можно было бы назвать в честь, например, кельтов и романских народов, которые исторически тоже играли большую роль в европейской культуре: "Славяне, германцы, кельты и романские народы - это часть европейской культуры. Мы можем давать объектам такие названия, тогда уменьшилось бы давление, почему мы выделяем именно славян".

Рижская дума информировала, что пока на повестке дня вопрос о переименовании улицы и ротационного круга не стоит.