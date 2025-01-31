Так может отказаться от зарплаты? Возмущенный российскими продуктами в Rimi Шноре получил совет

Депутат от Нацблока был так возмущен, что решил высказаться с трибуны Сейма.

Он отметил, что Латвия продолжает экспортировать алкоголь в Россию, а многие товары из Европы и Латвии в Россию также поставляются через Казахстан.

«Чем скорее Латвия освободится от зависимости от российского бизнеса, тем лучше», — заявил Шноре, призвав принять соответствующие решения.

Тем временем, в Твиттере/X единомышленники дали депутату пару советов:

"Математика должна быть простой - на какой % увеличиваются наши расходы на оборону + помощь Украине = на такой же % увеличивается акциз на все, что идет из РФ. Пусть вата платит дороже и в то же время поддерживает нужную сторону", - предложили Шноре в комментариях.

"Если бы Шноре отказался от своей зарплаты из бюджета, который формируется за счет налогов, получаемых с прибыли от продажи российских товаров, это было бы справедливо", - иронично отметили в комментариях.