Тайны Латгалии: что туристы обычно не замечают

Latgale – Край голубых озёр, потому что здесь озёра встречаются почти на каждом шагу. В нашем первом путешествии по этому прекрасному латвийскому региону мы были поражены его бесчисленными природными чудесами и культурными сокровищами. В Латгалии находятся несколько сотен городищ, а также самое глубокое озеро Латвии – Дри́дзис.

Однако, несмотря на множество популярных достопримечательностей в Латгалии, многие туристы не замечая проезжают мимо настоящих сокровищ региона. А вы знали, что смотровая башня Приедайне является одной из самых высоких деревянных смотровых башен в Латвии, достигая 32 метров высоты? Ходили ли вы по одному из самых длинных понтонных мостов в Латвии, который ведёт на остров озера Виляка?

Уголки природы, которые туристы часто пропускают

Природные богатства Латгалии скрывают гораздо больше, чем видно с первого взгляда. В этом регионе находятся настоящие природные сокровища, мимо которых туристы часто проезжают, не зная об их необыкновенной красоте и загадочности.

Велнэзерс и его тайны

Окружённое лесом, недалеко от Аглоны, находится небольшое, но чрезвычайно завораживающее озеро Велнэзерс, или Чёрток. Этот водоём площадью 1,9 гектара выделяется необычайно чистой водой – её прозрачность достигает даже 12 метров. Глубина озера, расположенного в воронкообразной котловине, составляет около 17 метров, и в него не впадает и не вытекает ни один ручей. Таинственность усиливает тот факт, что вода озера постоянно меняет цвет – от зеленоватого до тёмно-синего или даже чёрного. Учёные объясняют, что эту смену цветов вызывает разлом на дне озера, из которого выделяется радон. С озером связано множество легенд, в том числе предание о сокровищах, спрятанных Наполеоном.

Нумернес валнис и наблюдение за звёздами

В Карсавского края, в Салнавской волости, находится природный парк «Нумернес валнис» – уникальный геологический и ботанический объект. В этом природном парке, созданном в 2004 году, можно найти четыре озера и одну из крупнейших озеобразных гряд. Центральным объектом парка является 20-метровая смотровая башня, построенная на вершине холма и открывающая широкий панорамный вид. Особую привлекательность этому месту придают два кресла для наблюдения за звёздами, установленные рядом с башней: днём они позволяют наслаждаться пейзажем, а в ночные часы помогают наблюдать за звёздами и даже ловить падающие звёзды.

Остров озера Виляка и понтонный мост

Остров озера Виляка стал привлекательным объектом природного и культурно-исторического туризма в Северной Латгалии. На острове площадью 1,8 гектара в 2019 году была обустроена прогулочная тропа длиной 442 метра, которая ведёт вокруг острова. В 2020 году был установлен впечатляющий понтонный мост, соединяющий берег с островом. Это один из самых длинных мостов такого типа не только в Латгалии, но, возможно, и во всей Латвии – его общая длина достигает 504 метров. Мост состоит из трёх участков, включая понтонный настил длиной 144 метра. На острове также можно увидеть руины монастыря «Marienhaus», построенного в 1293 году.

Дридзис – самое глубокое озеро Латвии

Самое глубокое озеро Балтии – Дри́дзис достигает впечатляющей глубины в 65,1 метра. Оно необычно длинное и извилистое – протянулось на 11 километров, местами напоминает реку, а в самом широком месте составляет всего один километр. Озеро богато заливами, полуостровами и девятью островами, из которых самый большой занимает 14 гектаров. Интересный факт – в 1920-х годах XX века Дри́дзис был соединён вырытым каналом с озером Ота, поэтому отсюда можно начать уникальное водное путешествие через несколько латгальских озёр.

Исторические места вне туристических маршрутов

Менее известные исторические места Латгалии нередко скрывают в себе удивительные истории и неповторимое наследие, которое ждёт своего открывателя. Эти места дают возможность познакомиться с историей региона с более необычной точки зрения.

Рековские мельницы и история их восстановления

Прямо у дороги Балви–Виляка находятся Рековские мельницы – величественное трёхэтажное здание из валунной кладки с интересной историей. До 1980 года здесь работала мельница: на первом этаже мололи муку, а на втором обрабатывали шерсть. Позже здание осталось без хозяина, и его не щадило время – крыша обрушилась, стены начали рушиться. Ситуация изменилась в 2016 году, когда владелец крестьянского хозяйства «Котини» Алдис Лочмелис приобрёл здание. После капитальной реставрации, завершённой в 2018 году, мельница обрела новую жизнь.

Сегодня здесь хозяйничает Вия Кульша, которая предлагает попробовать настоящие латгальские блюда из местных продуктов. Особенно популярны угощения из продукции, производимой крестьянским хозяйством «Котини» – перловая каша с зелёным маслом, гороховые бургеры, котлеты из бобов и сладкий десерт из перловки. Интересно, что мельница также является частью культурно-исторического туристического предложения «Льняной путь в Северной Латгалии».

Руины Лудзенского замка и понтонный мост

С руин средневекового замка в Лудзе открывается потрясающий вид на город. Это впечатляющее сооружение было построено в 1399 году – это был мощный трёхэтажный каменный замок с шестью башнями, тремя воротами и двумя предзамками. А в 2021 году в городе Лудза был открыт уникальный объект – понтонный мост через Малое Лудзенское озеро. Его длина составляет 289 метров, и это самая длинная прогулочная тропа над водой в Латвии. Мост соединяет улицу Маза Эзеркраста с пляжем «Радзиньш», создавая отличные возможности для прогулок как для семей, так и для любителей природы.

Николаевские ворота Даугавпилсской крепости

Николаевские ворота – одни из четырёх ворот Даугавпилсской крепости, которые были построены в период с 1824 по 1827 год. Эти ворота выделяются своим уникальным внешним видом и боковыми помещениями по обеим сторонам, где в царское время находились караульные комнаты и камеры для арестантов. Ворота названы в честь детей императора Павла I. Интересно, что именно здесь – единственных среди четырёх ворот крепости – сохранились оригинальные створки дубовых ворот с коваными гвоздевыми накладками.

Культурно-исторический центр Карсавы

Культурно-исторический центр Карсавы «Личу майяс» расположен в живописном изгибе реки Шнитка, рядом с городской эстрадой и парком. Здание с давней историей – его построил в 1916 году Рейнхольд Матисс, чтобы основать предприятие. В межвоенный период это было одно из крупнейших промышленных предприятий округа – здесь занимались помолом зерна, обработкой шерсти, заготовкой древесины, и в тридцатые годы здесь работало около 40 человек. Сейчас в восстановленном здании размещена постоянная экспозиция, которая проводит посетителей через важнейшие вехи истории Карсавы и её окрестностей.

Ремёсла и местные мастера

Традиции ремёсел Латгалии сохраняются уже на протяжении многих веков, и сегодня здесь по-прежнему можно встретить местных мастеров, которые с большой любовью и увлечением продолжают совершенствовать свои навыки и передавать их дальше.

Ливанские стеклодувы и мастерская

В Ливанском центре стекла и ремёсел возродились более чем столетние традиции стеклодувного искусства. Здесь можно увидеть, как в руках умелых мастеров рождаются изящные изделия из стекла, а также узнать секреты технологий его обработки. Посещение мастерской длится 15–25 минут, и за один сеанс её может осмотреть до 17 человек. Если участников группы больше, её делят на две части. Стоимость посещения стеклодувной мастерской составляет 5 евро.

Стеклодувы на глазах у посетителей из стеклянной массы, похожей на горячую лаву, создают настоящие разноцветные чудеса из стекла. Кроме того, в магазине мастерской можно приобрести изделия, созданные прямо на месте, как особый сувенир из Латгалии.

Гончарная мастерская Паулиньш в Краславе

Мастерская керамиста Валдиса Паулиньша в Краславе предлагает возможность познакомиться с формами и орнаментами керамики, характерными для Латгальского края. Обязательно стоит воспользоваться шансом поучаствовать в процессе создания керамики или даже в обжиге печи. Валдис – настоящий мастер своего дела, который изготавливает посуду в двух мастерских – в Краславе и в Паулини, в Аглонском крае.

Посетителей здесь встречают доброжелательность и настоящий латгальский дух. В рассказах керамиста переплетаются традиции и современные шутки. Здесь с увлечением может заниматься как ребёнок любого возраста, так и взрослый, создавая глиняные свистульки или вытачивая свою традиционную латгальскую вазу.

Ткацкая мастерская Аннеле в Зельчах

Текстильная художница Аннеле Слишане работает в Зельчах, в Вилякском крае, где ещё в школьные годы освоила первые навыки ткачества. Работы Аннеле похожи на картины – у каждого произведения есть своё имя и история. В тканях она экспериментирует, сочетая разные материалы и используя нетрадиционные материалы в традиционных техниках ткачества.

В 2013 году Аннеле основала своё предприятие «Anneles zeme», где изготавливаются экологически чистые игрушки, а также сотканные ковры, половики и зелёные простыни. Её работы регулярно участвуют в Фестивале современного ремесла, который организует Латвийский этнографический музей под открытым небом.

Галерея кукол в Прейли

В Галерее кукол, созданной художницей Владленой из Прейли, можно увидеть уникальные куклы, размещённые в различных интерьерах. У каждой куклы есть своя история и история создания. Это место особенно популярно как у взрослых, так и у детей, ведь здесь есть возможность перевоплотиться в принцев и принцесс, мушкетёров или придворных дам.

Во дворе дома взору открывается миниатюра замка с изящными башенками, мостиками и водяной мельницей – особенно романтично она выглядит в вечерние часы, когда в её окнах загорается свет. Фотосессия в королевских нарядах во дворе дома обеспечивает яркие воспоминания.

Необычные впечатления и активности

Латгалия раскрывается наиболее ярко тогда, когда мы отдаёмся приключениям и занятиям, которые не отмечены на обычных туристических картах. Такие впечатления позволяют прочувствовать настоящий дух региона и его необычные богатства.

Сплав по излучинам Даугавы

Излучины Даугавы предлагают одно из самых живописных водных путешествий в Латвии. Здесь река образует девять величественных изгибов, которые можно проплыть на байдарке или каноэ. Однодневный маршрут длиной 25 км подходит для начинающих и проходит через прекрасные пейзажи. Во время поездки стоит остановиться у обрыва Слутишку, Верверу обрыва и подняться на смотровую башню Васаргелищи. Более протяжённый трёхдневный маршрут (64 км) начинается от Индрицы и заканчивается в Науйене, позволяя насладиться всеми излучинами Даугавы в полной мере.

Прогулка по набережной озера Ковшс

В центре Резекне находится уникальная природная тропа вокруг озера Ковшс. Эта тропа длиной 3 км местами вымощена брусчаткой, а местами выполнена как деревянная набережная, укреплённая на опорных брёвнах. Тропа оборудована местами для отдыха, детской площадкой и кафе. Подходы к тропам есть с нескольких сторон – с улицы Эзера или с аллеи Атбривоšanas. В парке также обустроен пляж с волейбольными площадками и даже трасса для вейкбординга.

Музыкальный сквер в Даугавпилсе

В даугавпилсском парке Эспланада создан необычный Музыкальный сквер, где под открытым небом размещены различные музыкальные объекты. Здесь установлено 10 разных уличных музыкальных инструментов – барабаны, ксилофон, трубчатые колокола и другие интересные объекты. Рядом с инструментами находятся ноты, которые помогают воспроизвести знакомые произведения даже самым маленьким посетителям. Сквер символически расположен прямо напротив Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока.

Проживание в Латгалии с аутентичным опытом

В Латгалии доступны самые разные варианты размещения – от сельских усадеб до четырёхзвёздочных гостиниц. Особенно рекомендуются Silene Resort & SPA, Egles villa, Kolonna Hotel Rēzekne, Park Hotel Latgola и дом отдыха «Celmiņi». Многие места проживания предлагают также вкусные блюда, возможность насладиться джакузи или отдохнуть у камина. Ещё больший выбор гостевых домов и мест для отдыха в Латгалии можно найти и на сайте Lieliska Davana, где доступны различные предложения по проживанию в разных регионах. Аутентичные места размещения дают возможность не только отдохнуть, но и прочувствовать гостеприимство Латгалии и её особую атмосферу.

Заключение

Латгалия – это место, где каждый путешественник найдёт что-то особенное. Её озёра, лесные тропы и исторические памятники ждут тех, кто готов увидеть больше, чем популярные туристические точки. Здесь скрыты удивительные сокровища – таинственный Велнэзерс, длиннейший понтонный мост в Виляке, Нумернес валнис со «звёздными креслами», а также Рековские мельницы и руины Лудзенского замка.

Не меньшую ценность создают ремёсла – от стеклодувного искусства в Ливанах до гончарных мастерских и галереи кукол в Прейли. Но главное богатство края – люди и их гостеприимство. Аутентичные усадьбы, блюда из местных продуктов и душевные рассказы делают Латгалию местом, где отдыхает душа.

Стоит замедлиться, посвятить несколько дней этому краю, пройтись по малоизвестным дорогам и пообщаться с жителями. Так открывается истинное очарование Латгалии – в любое время года.