Свободу курочке Рябе! Maxima решила продавать только яйца от тех несушек, которые живут вне клеток

С нашими 172 магазинами по всей Латвии мы осознаем большую ответственность за продвижение положительных изменений в области благополучия животных. Также мы понимаем, что цена продукции является важным фактором при выборе покупателя, поэтому обеспечиваем доступность яиц от кур, содержащихся вне клеток, по особенно привлекательным ценам, что облегчает возможность сделать устойчивый выбор», – комментирует инициативу директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала.

«Это очень важный шаг в защите животных в Латвии. Завершив переход заранее и полностью исключив яйца от кур, содержащихся в клетках, из ассортимента, Maxima Latvija не только помогает миллионам животных, но и подает пример другим участникам рынка. Отказаться от «клеточных» яиц к 2025 году пообещало большинство торговых сетей в Латвии, однако Maxima Latvija стала первой крупной сетью, которая уже воплотила это обещание в жизнь. Пусть этот ответственный и смелый шаг вдохновит и другие компании оставить жестокие клетки в прошлом», – подчеркивает председатель правления общества по защите животных Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере.

В ассортименте Maxima Latvija представлен широкий и доступный выбор яиц от кур, содержащихся вне клеток, в том числе от таких местных латвийских поставщиков, как Balticovo и Alūksnes Putnu ferma.

Справка. Минимальная цена на яйца от кур, содержащихся вне клеток, на данный момент составляет 1,79 евро за 10 штук.