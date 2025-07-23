Свежевыжатый и восстановленный: что нам продают под видом сока?

Желе, разведённое водой

В каждой европейской стране существуют свои предприятия, выпускающие соки, нектары и морсы. При этом линейка их продукции включает и соки из тропических плодов. Ведь в Латвии ананасы, бананы или апельсины не растут, но местные компании предлагают отведать напитки из этих фруктов.

Даже тот же, казалось бы, столь привычный нам яблочный или сливовый сок тоже производится в основном из привезенного сырья. И это не сами плоды. Привозить их, а потом выдавливать из них сок слишком дорого.

В середине 90–х годов прошлого века на латвийском рынке появились напитки, произведенные по новой технологии. Сырье закупалось за границей. В местах массового произрастания тех же апельсинов или ананасов из плодов сначала выжимали сок, а затем выпаривали лишнюю влагу.

Получалось пастообразное желе. Полуфабрикат закладывали в 200–литровые металлические бочки, запаивали их и отправляли на заводы. На латвийском предприятии оставалось просто добавить такое же количество воды. Польза от этого сока, как убеждают производители, ничуть не меньше, чем от спелых фруктов. Но почему же тогда в восстановленный продукт приходится добавлять сахар или ароматизаторы? И это в лучшем случае.

Экономят на сырье

Все дело в том, что концентраты бывают разными. Самым качественным является premium, полученный из первого отжима плодов и ягод. Но куда дешевле стоит pulp–wash. Выжимки, которые образуются после отжима, можно использовать повторно — не пропадать же сырью.

Как это происходит? К примеру, из апельсинов выжимают сок. Его–то и продают в пакетах с надписью «Прямой отжим». Но таких соков вы на прилавке практически не встретите, разве что те же апельсины выжмут при вас. Две трети выставленных там товаров изготовлены из другого сырья.

То, что осталось от апельсинов, заливают водой на несколько часов, а затем снова отжимают. И так несколько раз подряд. Получается жидкость с привкусом апельсина. Без дополнительной обработки выдать ее за сок не удастся. Поэтому добавляют в эту жидкость сахар, лимонную кислоту и продают в пакетах с надписью «Сок». О какой–то пользе для здоровья здесь уже говорить не приходится. При этом на упаковке никогда не указывается, что продукт изготовлен по технологии pulp–wash. Распознать его можно только по более низкой цене да множеству различных искусственных добавок.

Обилие сахара

Почитаем состав сокосодержащего напитка «Черника — ежевика» одного популярного латвийского производителя, который, если верить описанию, «имеет неповторимый вкус дикого леса". Он состоит из смеси различных концентрированных соков, к которым добавлены натуральные ароматизаторы, лимонная кислота и вода.

Вроде бы никакой химии здесь нет. Но давайте посмотрим, сколько в нем сахара. В 100 мл жидкости (полстакана) содержится 10 г сахара — это две столовые ложки. А в литровом пакете растворено уже 100 г. Жажду таким соком вы вряд ли утолите — наоборот, пить будет хотеться еще больше. И вес набрать тоже можно очень быстро. Ведь в тех же 100 граммах - 40 килокалорий. Чтобы их потратить, нужно быстрым шагом пройти 100 метров.

Пакетированные соки помимо естественной фруктозы содержат большое количество сахара и органических кислот, которые туда добавляют искусственно. Но это не самое страшное. Многие производители не скупятся добавлять в свой продукт различные стабилизаторы и ароматические компоненты, чтобы приукрасить вкус концентрата, из которого делается напиток.

Разбираемся в терминологии

Скрыть некачественное сырье можно, используя принятую, в том числе и в Евросоюзе, систему классификации сокосодержащих напитков. Мы по старинке называем соком всякую жидкость, украшенную красочным изображением ароматного яблока или зрелого ананаса. Чтобы получить из концентрированного сока 100%, достаточно добавить в него такое же количество воды, которое было удалено при приготовлении.

Но из некоторых плодов и ягод практически невозможно получить 100–процентный сок. После их отжима получается пюре или сок чрезмерно терпкого, сладкого или кислого вкуса. Это, например, персики, абрикосы, сливы, вишни, бананы, смородина. Поэтому полученные из них сок или пюре используют для приготовления нектаров.

Нектар состоит из определенной доли натурального сока (25–50%), а все остальное приходится на долю воды, сахара и лимонной кислоты. Для улучшения вкуса в нектары могут добавлять натуральные ароматизаторы, минеральные вещества. В морсе вытяжки из плодов и фруктов еще меньше – всего 15%, а все остальное составляют вода и искусственные добавки.

Прямой отжим

В магазинах прочно обосновались, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое стеклянные банки, в которые разливают сок. Все это время производители уверяли, что тетрапак является идеальной тарой. Однако стеклотара испытывает ренессанс, ведь она является самой инертной тарой, в которую можно разливать все что угодно — взаимодействия с упаковкой не будет. О тетрапаке такого не скажешь.

Ученые достаточно критично отзываются об этой упаковке. Внутренняя часть такой тары представлена сплавом различных металлов, которые при взаимодействии с соками могут окисляться и выделять опасные вещества. Многие врачи также отмечают связь между повышением ацетона у детей и употреблением накануне сока из тетрапака.

Но ведь в стеклотару можно разлить все тот же восстановленный напиток из концентрата pulp–wash, а можно и сок, полученный при помощи прямого отжима. В Латвии продается яблочный сок в стеклянной банке емкостью 1,9 литра, произведенный (если верить этикетке) из местного сырья. Эта же компания предлагает и свежевыжатый томатный сок из молдавских помидоров. В них нет никаких дополнительных добавок, а в качестве защитной меры применяется обычная пастеризация.

Аналогичную процедуру, нагревая до точки кипения, проводили домашние хозяйки на завершающей стадии приготовления домашнего сока.

Александр ФЕДОТОВ