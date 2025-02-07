Свершилось! Не прошло и двух месяцев как превращенную в металлолом машину убрали с улицы микрорайона

- Спасибо за ваше содействие! Думаю, именно вмешательство журналистов ускорило этот нескончаемый процесс, когда одна полиция кивала на другую в ответ на наши постоянные звонки. Сам я звонил на 112 по меньшей мере раза четыре, начиная с 30 декабря. Каждый раз в ответ на сообщение о брошенной после аварии машине возле магазина Mego на кольце автобусов в Зиепниеккалнсе, получал один и тот же ответ: "Принято к сведению". Но ничего не менялось.

Ее еще и продолжали ломать все, кому не лень - отламывать зеркала, двери, разбрасывали вокруг битые стекла. В новогоднюю ночь я видел, как этот автомобиль обстреливали петардами, даже прыгали на нем. Вокруг и сейчас везде битые стекла, оторванные двери. Разве это нормально? Живем как на свалке. Если бы этот "мусорник" простоял здесь еще немного, я вас уверяю - район быстро превратился бы в стихийную свалку - стали бы привозить и бросать здесь рядом все подряд, в том числе и другие разбитые машины. А ведь рядом играют дети, люди с собаками гуляют.

Местные жители уже и так за эти месяцы стали стягивать к этой машине ненужный хлам - старые калориферы, какие-то другие крупногабаритные отходы, и пятачок возле магазина стал превращаться в стихийную свалку. К счастью, сегодня, 6 февраля, это, наконец, закончилось - раскуроченную машину увезли на эвакуаторе. Судя по всему на автосвалку.

Как ранее сообщила Press.lv представитель Госполиции Лина Багдоне, сотрудники полиции Рижского самоуправления ранее оставили предписание владельцам авто в течение 45 дней убрать машину с конкретного места. (Правда, этого предписания местные жители так и не смогли найти - живого места на авто не было - ни лобового стекла, ни капота). После указанного срока сотрудники полиции намеревались приехать с проверкой, исполнено ли это предписание. Если указанная машина все ещё стояла бы на том же месте, полиция ее эвакуировала бы своими силами. Все расходы в таком случае должен был покрыть владелец автомашины. Как и ее содержание на штрафной стоянке. Но кто владелец машины - из-за ее состояния определить было проблематично.

Напомним, Press.lv решил местным жителям помочь и этот процесс ускорить: направил фотографии автомобильного скелета брошенной после аварии машины в полицию (как государственную, так и муниципальную), а также специалистам единого номера Рижского самоуправления 8000 1201.

Ведь, как ранее заверила наш портал вице-мэр Риги Линда Озола, в случае различных происшествий в Риге звонить следует именно туда, а операторы этой службы уже разберутся, какой из служб переадресовать эту проблему. Сама Озола тоже прониклась решением наболевшей проблемы, занимающей умы жителей Зиепниеккалнса с 30 декабря прошлого года. Она запросила информацию у своих подчиненных и получила ответы, - как от полиции самоуправления, так и от владельцев брошенного авто. Им оказалось предприятие BB auto noma. Как сообщила нашему порталу Линда Озола, сотрудники этого предприятия до сих пор не могли вывезти машину на свалку с улицы Ливциема 46 из-за запрета Госполиции. После того, как стражи порядка сняли этот запрет, проблема в считанные дни была решена.