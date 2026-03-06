Суд приостановил деятельность политической партии в Латвии: за что?

В 2023 году БПБК обязало партию в течение 30 дней перечислить в государственный бюджет 2874 евро, однако она этого не сделала даже после предупреждения о принудительном исполнении.

Также БПБК установило, что партия не подала годовой отчет за 2024 год, за что к ней был применен штраф в размере 1800 евро, который тоже не уплачен.

Суд пришел к выводу, что партия не устранила нарушения даже после нескольких предупреждений, поэтому решил приостановить ее деятельность на один месяц и обязал в течение этого времени вернуть средства в госбюджет и подать финансовый отчет.

Представители партии на заседание суда не явились и разъяснений по делу не предоставили.