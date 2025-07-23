Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Июля Завтра: Magda, Magdalena, Magone, Merija
Доступность

Суд оправдал гражданина РФ по делу об осквернении мемориала легионеров: подробности

© LETA 23 июля, 2025 15:35

Важно

Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.

Суд также отменил избранную в отношении Патрикеева меру пресечения в виде заключения под стражу и постановил освободить его из-под стражи сразу после вынесения приговора.

Приговор еще может быть обжалован.

В прокуратуре сообщили, что мужчина обвинялся в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности России в антилатвийских действиях. Мужчина находится под стражей с 9 февраля прошлого года.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вместе с другим мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ РФ заказ на проведение провокационных акций на территории Литвы и Латвии. За вознаграждение в 350 евро обвиняемый должен был провести различные акции против памятных мест.

Двое мужчин сознательно выполнили приказ российского шпиона, осквернив памятник в Румбас Джукстской волости Тукумсского края.

Прокуратура отмечает, что в результате совершенного обвиняемым преступления был также причинен имущественный ущерб на сумму 2 367 евро.

Обвиняемый 1977 года рождения является двойным гражданином Эстонии и России и, скорее всего, был завербован российскими спецслужбами на платформе "Telegram".

Служба государственной безопасности (СГБ) ранее заявила СМИ, что эти действия следует рассматривать как провокацию, направленную на создание чувства незащищенности и страха в латвийском обществе в соответствии с российскими интересами. В ходе расследования выяснилось, что подобные осквернения памятников совершались и в других странах Балтии.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:15 23.07.2025
Сепсис, некроз тканей, ампутация — в Балтийском море поселилась опасная бактерия. Медики бьют тревогу
Bitnews.lv 5 минут назад
Современное искусство выкинули на свалку
Bitnews.lv 27 минут назад
30 000 евро за прямой эфир: Латвия заплатила стримеру IShowSpeed. Но только после одного важного уточнения
Bitnews.lv 1 час назад
Осторожно, ловушка! Предложения о дистанционной работе в Facebook и Telegram превращают латвийцев в «денежных мулов»
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый пятый полицейский готов уволиться
Sfera.lv 1 час назад
Дожди до августа не кончатся. Жары тоже не будет
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: ЕС кормит наших детей
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: время ездить на старых авто
Sfera.lv 6 часов назад

«Этот рабский дух — топтать своих, чтобы угодить начальству в Европе»: Стендзениекс о ситуации в Латвии

Латышские СМИ 16:12

Латышские СМИ 0 комментариев

«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который  прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».

«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который  прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».

Читать
Загрузка

Владельцев сухих туалетов начинают штрафовать: кого и на сколько?

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?

Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?

Читать

Трагедия в Саласпилсе: один человек погиб, двое пострадали, включая пожарного (ВИДЕО)

ЧП и криминал 15:54

ЧП и криминал 0 комментариев

Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.

Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.

Читать

Свежевыжатый и восстановленный: что нам продают под видом сока?

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.

Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.

Читать

В центре пересаживали один дуб, а тут? Чекушин о планах вырубить 264 дерева в рижском микрорайоне

Мнения 15:43

Мнения 0 комментариев

Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Читать

Ближе к ночи Латвию накроют дожди, похолодает: обновлённый прогноз

Новости Латвии 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.

Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.

Читать