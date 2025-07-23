Суд оправдал гражданина РФ по делу об осквернении мемориала легионеров: подробности

Суд также отменил избранную в отношении Патрикеева меру пресечения в виде заключения под стражу и постановил освободить его из-под стражи сразу после вынесения приговора.

Приговор еще может быть обжалован.

В прокуратуре сообщили, что мужчина обвинялся в оказании помощи сотруднику Федеральной службы безопасности России в антилатвийских действиях. Мужчина находится под стражей с 9 февраля прошлого года.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вместе с другим мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ РФ заказ на проведение провокационных акций на территории Литвы и Латвии. За вознаграждение в 350 евро обвиняемый должен был провести различные акции против памятных мест.

Двое мужчин сознательно выполнили приказ российского шпиона, осквернив памятник в Румбас Джукстской волости Тукумсского края.

Прокуратура отмечает, что в результате совершенного обвиняемым преступления был также причинен имущественный ущерб на сумму 2 367 евро.

Обвиняемый 1977 года рождения является двойным гражданином Эстонии и России и, скорее всего, был завербован российскими спецслужбами на платформе "Telegram".

Служба государственной безопасности (СГБ) ранее заявила СМИ, что эти действия следует рассматривать как провокацию, направленную на создание чувства незащищенности и страха в латвийском обществе в соответствии с российскими интересами. В ходе расследования выяснилось, что подобные осквернения памятников совершались и в других странах Балтии.

