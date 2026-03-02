Суд начинает раздел имущества Седоковой и Тиммы: СМИ

Адвокат пояснила, что суть иска заключается в разделе имущества, приобретенного совместно во время брака.

Гаврилова заявила, что суд планирует определить сумму средств на банковских счетах Седоковой, депозитах, акциях и другом имуществе, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая была зарегистрирована на имя Седоковой во время брака и впоследствии отчуждена без передачи доли Тимме.

Доля Тиммы в конкретном объекте недвижимости в настоящее время является предметом судебного спора, сообщила Гаврилова.

17 февраля адвокат сообщила в своем профиле в Instagram, что первое судебное заседание назначено на 2 марта в Хорошевском районном суде Москвы.

Ранее уже сообщалось, что баскетболист Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года.

СМИ сообщили, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома в центре Москвы. Он покончил жизнь самоубийством.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить свою баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

Тимма провёл 68 матчей за сборную Латвии.