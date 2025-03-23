"До раздачи влажных салфеток никто и не додумался. Хорошо, фиг с ними, с пассажирами, которые друг другу передавали свои бактерии, но если подумать, что экипаж, который разносит еду, примерно шесть часов не мыл руки, аппетит пропадает. Конечно, возможно, в туалете бизнес-класса (я не зафиксировал, был ли таковой) вода "была подключена", но нам, обычным пассажирам, это жизнь не облегчило", - жалуется он.

Проблема действительно неприятная и, по правде сказать, непривычная. Редакция портала LA.LV связалась с airBaltic, чтобы выяснить, что случилось.

"airBaltic подтверждает, что на этом рейсе в обоих туалетных помещениях в хвостовой части салона не работала подача воды в раковины из-за неисправностей. Эти неисправности не представляют никакого риска для безопасности полета. В соответствующей ситуации в туалетных помещениях размещаются влажные салфетки и средства для дезинфекции рук, к тому же при необходимости пассажиры могли обратиться к экипажу, чтобы попросить эти гигиенические средства.

Кроме того, туалет в головной части салона для пассажиров бизнес-класса был исправен. Если пассажирам требовалась вода для мытья рук, они могли обратиться к экипажу в салоне.

Повреждения планируется устранить в ближайшие дни, чтобы восстановить подачу воды. airBaltic приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание", - комментирует ситуацию авиакомпания.