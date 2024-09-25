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Строителям повысили «минималку» до 1050 евро в месяц

© Lsm.lv 25 сентября, 2024 17:48

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Комитет строительной отрасли пересмотрел минимальную зарплату в строительстве и постановил повысить ее с 930 до 1050 евро в месяц, почасовая минимальная ставка будет 6,29 евро, сообщает RusLsm со ссылкой на Латвийский профсоюз строительной отрасли. Изменения вступают в силу 1 января 2025 года.

Одновременно предусмотрен и переходный период длительностью в год: до 31 декабря 2025 года можно будет платить меньше тем рабочим, чья профессия соответствует 9-й основной группе, но всё равно не менее 930 евро в месяц, или 5,57 евро в час — либо не ниже 830 евро в месяц, или 4,97 евро в час, в том случае, если трудовой стаж рабочего у конкретного работодателя в последние 12 месяцев составил менее 6 месяцев.

Доплата за сверхурочную работу при сниженном размере «минималки» должна составлять 100%.

Профсоюз указывает, что это — некоторый прогресс для социальных партнеров в отрасли. Но удручает тот факт, что комитет не пересматривает уровень минимальной зарплаты в строительстве регулярно для трудящихся всех категорий, и это девальвирует реальное влияние повышения на развитие отрасли, отмечает профсоюз. Ведь и средняя зарплата в строительстве,и  средняя по стране зарплата в последние 5 лет резко выросли.

 

 

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