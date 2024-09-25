Строителям повысили «минималку» до 1050 евро в месяц

Одновременно предусмотрен и переходный период длительностью в год: до 31 декабря 2025 года можно будет платить меньше тем рабочим, чья профессия соответствует 9-й основной группе, но всё равно не менее 930 евро в месяц, или 5,57 евро в час — либо не ниже 830 евро в месяц, или 4,97 евро в час, в том случае, если трудовой стаж рабочего у конкретного работодателя в последние 12 месяцев составил менее 6 месяцев.

Доплата за сверхурочную работу при сниженном размере «минималки» должна составлять 100%.

Профсоюз указывает, что это — некоторый прогресс для социальных партнеров в отрасли. Но удручает тот факт, что комитет не пересматривает уровень минимальной зарплаты в строительстве регулярно для трудящихся всех категорий, и это девальвирует реальное влияние повышения на развитие отрасли, отмечает профсоюз. Ведь и средняя зарплата в строительстве,и средняя по стране зарплата в последние 5 лет резко выросли.