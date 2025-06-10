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Страны ЕС требуют принять меры в отношении сбоев Глобальной навигационной спутниковой системы: и Латвия в их числе

Редакция PRESS 10 июня, 2025 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ EPA/ESA–Pierre Carril/

Тринадцать стран Европейского союза (ЕС) призывают Европейскую комиссию принять меры в отношении помех в работе Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Как сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, в письме к Еврокомиссии отмечается, что нарушения сигналов GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и преднамеренными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Министры Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Чехии, Италии, Нидерландов, Испании, Дании и Румынии призывают ЕС принять все политические, дипломатические и правовые меры для усиления международного давления на российский и белорусский режимы, включая санкции против лиц и организаций, причастных к преднамеренному нарушению сигналов GNSS.

В письме предлагается рассмотреть возможность усиления мониторинга радиочастот, расширения механизмов координации между государствами ЕС и НАТО для совместного мониторинга, обмена данными и возможного реагирования на помехи. Также в нем содержится призыв ускорить развертывание помехоустойчивых услуг GNSS, обновить и модернизировать существующую навигационную инфраструктуру.

Обращение, инициированное Литвой, адресовано верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайе Каллас, еврокомиссару по обороне и космосу Андрису Кубилюсу, еврокомиссару по транспорту Апостолосу Цицикосу и другим членам Еврокомиссии.

Министры транспорта и коммуникаций вышеупомянутых стран ЕС подчеркивают, что с 2022 года в воздушном пространстве региона Балтийского моря все чаще фиксируются случаи глушения и подмены сигналов GNSS, что представляет угрозу для различных видов транспорта, особенно гражданской авиации и морского судоходства.

По словам литовского министра транспорта и коммуникаций Эугениюса Сабутиса, нынешняя ситуация в сфере безопасности требует единого ответа на гибридные угрозы, исходящие от недружественных режимов.

"Сбои в работе спутниковой связи существенно влияют на стратегические секторы - транспорт, энергетику, телекоммуникации. Чтобы предотвратить возможные инциденты, мы должны немедленно предпринять конкретные действия не по отдельности, а на уровне ЕС", - заявил он.

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