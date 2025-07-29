Новый взгляд на воду Реклама Редакция PRESS 29 июля, 2025 13:52 Реклама

Лучшая по составу вода и чистый воздух -- это то, без чего человек не может жить от слова вообще

Каждая клетка нашего организма обязана пить, чтобы качественно выполнять свои функции. Надо понимать, что качество воды, которую мы пьем и которая проникает в каждую клетку нашего тела, важнее, чем даже качество продуктов питания.

По данным ВОЗ, 80 процентов заболеваний обусловлены плохим качеством питьевой воды. Так что же делать и какая вода будет лучше для организма?

Вода должна быть чистой и свежей, она должна нести «питание» для организма, т. е. содержать до 20 процентов всех минералов и микроэлементов, из которых состоит человек. А эти микроэлементы и минералы должны быть не химического происхождения.

Мы потребляем слишком много химии и с продуктами питания, и с лекарствами. Но даже с цивилизацией можно бороться, следуя логике, основанной на знании. Во-первых, вода должна быть щелочной, т. к. щелочная вода насыщает нашу кровь живительным кислородом. Желательно, чтобы вода была структурированной, тогда она легко проникает в клетку.

Вода в бутылках -- не лучший вариант решения проблемы. Помочь решить все проблемы с водой и укрепить здоровье человека поможет японский коралл Санго, который продается в аптеках Латвии, в продукте CORAL WATER.

Что это такое -- коралл Санго? Чем он отличается от других 2500 разновидностей кораллов, присутствующих в Мировом океане? Кораллы Санго растут только около японского острова Окинава. Эти кораллы чистят воду от всех вредных примесей, включая хлор и тяжелые металлы. Они делают воду щелочной, т. е. естественным образом повышают pH воды. А это означает, что кровь мгновенно получает дополнительный кислород. Известно, что все заболевания развиваются в кислой среде, поэтому ощелачивание организма естественным путем -- очень важный фактор.

Для приготовления полезной питьевой воды используется свежая водопроводная вода. Коралл Санго выделяет в воду 74 минерала и микроэлемента в ионной форме. Чем в первую очередь полезна такая вода? Она чистит и восстанавливает эластичность сосудов. Она улучшает формулу крови. Она помогает организму восстанавливать и поддерживать здоровый иммунитет.

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