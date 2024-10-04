Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пятница, 04. Октября Завтра: Francis, Modra

Страх «антипрививочников» в чем-то оправдан, но они забывают одну важную вещь: Калвиньш

la.lv 4 октября, 2024 13:30

Латышские СМИ 0 комментариев

«Они опасаются в какой-то степени оправданно, потому что не хотят никаких побочных эффектов. Любое вмешательство в организм может вызвать некоторые побочные эффекты. Не для всех, но может появиться. Только они забывают одно: если они заболеют, то этих побочных эффектов будет гораздо больше, а также возможен летальный исход", - говорит в эфире TV24 Иварс Калвиньш, профессор, президент Академии наук, сообщает la.lv.

Уже сообщалось, что в Латвии необходимо будет строго ограничить дезинформацию о прививках, заявил на пресс-конференции после заседания Государственного совета по иммунизации министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Заседание Национального совета по иммунизации было созвано после смерти непривитого ребенка, заразившегося дифтерией. На встрече обсуждались предложения по совершенствованию реализации политики вакцинации и иммунизации.

Участники заседания сообщили, что обсуждали меры по снижению дезинформации о прививках, а также законодательные предложения о том, как применить ответственность к родителям в случае непрививки ребенка.

Министр повторил, что одним из решений является строгий мониторинг потока дезинформации, связанной с вакцинацией. Министерство здравоохранения (МЗ) планирует направить в службы безопасности представление с просьбой ужесточить мониторинг дезинформации в целях усиления вопросов общественного здравоохранения и безопасности.

Юрий Перевощиков, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что чаще всего в дезинформационных сообщениях ложно утверждается, что вакцинация — это способ государства контролировать население. Он считает информационные кампании, проводимые средствами массовой информации и учреждениями здравоохранения, наиболее эффективным решением борьбы с дезинформацией.

Даце Завадска, профессор кафедры педиатрии Рижского университета Страдыня, согласилась со сказанным, подчеркнув, что для развенчания дезинформации важно разговаривать с теми, кто работает в различных областях, и думать о детях. Необходимо сделать все, чтобы ограничить тот факт, что из-за действий родителей еще один ребенок может быть лишен права на жизнь.

Она приветствовала собранную омбудсменом информацию о нескольких правовых инструментах, которые пока не получили широкого применения на практике, но могли бы улучшить охват детскими прививками.

Абу Мери добавил, что в отношении непривитых детей важно подумать о том, какую юридическую ответственность применять непосредственно к родителям. В этом вопросе необходимо сотрудничать с Минюстом и юристами, но штрафы и тюремные сроки вряд ли будут эффективны в этой ситуации, рассуждал министр. Что касается конкретного случая смерти ребенка, Завадска признала, что его родители уже понесли "высшую меру наказания" за утрату ребенка.

Если не обязательно прививать ребенка, то об ответственности не может быть и речи, но что означает ответственность родителей перед ребенком – это широкий и сложный вопрос, продолжил Абу Мери. По его мнению, базовые вакцины должны быть обязательными, и в этом вопросе следует следовать практике Германии и Чехии. С этим согласились и остальные участники встречи.

Абу Мери посчитал, что особенно рискованной является ситуация, когда родители категорически против вакцинации. Эта тема очень деликатная, поэтому решения также следует тщательно оценивать. 

Как отметил Перевощиков, люди после 18 лет могут получать вакцины, которые они не получали в детстве, однако не все из них подходят и эффективны для взрослых. Вакцины против дифтерии и столбняка также активны, если их вводят после 18 лет, тогда как вакцина против Hib-инфекции специфична для детей раннего возраста. Поскольку эта вакцина имеет возрастное ограничение, более позднее ее получение делает ее неактуальной. Поэтому важно вовремя получить соответствующие возрасту вакцины.

Нормативно можно было бы усилить получение примерно пяти детских вакцин после 18 лет, но, по мнению Перевощикова, спрос на них будет небольшим.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Новости Латвии 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

Читать
Загрузка

Почем долгожданные грибы на рижском рынке?

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

Читать

В Латвии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

Читать

Приезжие курьеры, официанты, таксисты должны будут обслуживать клиентов на литовском языке

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

Читать

За восемь месяцев промышленное производство в Латвии сократилось на 1,5%

Бизнес 20:17

Бизнес 0 комментариев

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

Читать

На Солнце произошла сверхмощная вспышка: снова ждем северное сияние

Важно 19:59

Важно 0 комментариев

Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

Читать