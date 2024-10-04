Страх «антипрививочников» в чем-то оправдан, но они забывают одну важную вещь: Калвиньш

Уже сообщалось, что в Латвии необходимо будет строго ограничить дезинформацию о прививках, заявил на пресс-конференции после заседания Государственного совета по иммунизации министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Заседание Национального совета по иммунизации было созвано после смерти непривитого ребенка, заразившегося дифтерией. На встрече обсуждались предложения по совершенствованию реализации политики вакцинации и иммунизации.

Участники заседания сообщили, что обсуждали меры по снижению дезинформации о прививках, а также законодательные предложения о том, как применить ответственность к родителям в случае непрививки ребенка.

Министр повторил, что одним из решений является строгий мониторинг потока дезинформации, связанной с вакцинацией. Министерство здравоохранения (МЗ) планирует направить в службы безопасности представление с просьбой ужесточить мониторинг дезинформации в целях усиления вопросов общественного здравоохранения и безопасности.

Юрий Перевощиков, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что чаще всего в дезинформационных сообщениях ложно утверждается, что вакцинация — это способ государства контролировать население. Он считает информационные кампании, проводимые средствами массовой информации и учреждениями здравоохранения, наиболее эффективным решением борьбы с дезинформацией.

Даце Завадска, профессор кафедры педиатрии Рижского университета Страдыня, согласилась со сказанным, подчеркнув, что для развенчания дезинформации важно разговаривать с теми, кто работает в различных областях, и думать о детях. Необходимо сделать все, чтобы ограничить тот факт, что из-за действий родителей еще один ребенок может быть лишен права на жизнь.

Она приветствовала собранную омбудсменом информацию о нескольких правовых инструментах, которые пока не получили широкого применения на практике, но могли бы улучшить охват детскими прививками.

Абу Мери добавил, что в отношении непривитых детей важно подумать о том, какую юридическую ответственность применять непосредственно к родителям. В этом вопросе необходимо сотрудничать с Минюстом и юристами, но штрафы и тюремные сроки вряд ли будут эффективны в этой ситуации, рассуждал министр. Что касается конкретного случая смерти ребенка, Завадска признала, что его родители уже понесли "высшую меру наказания" за утрату ребенка.

Если не обязательно прививать ребенка, то об ответственности не может быть и речи, но что означает ответственность родителей перед ребенком – это широкий и сложный вопрос, продолжил Абу Мери. По его мнению, базовые вакцины должны быть обязательными, и в этом вопросе следует следовать практике Германии и Чехии. С этим согласились и остальные участники встречи.

Абу Мери посчитал, что особенно рискованной является ситуация, когда родители категорически против вакцинации. Эта тема очень деликатная, поэтому решения также следует тщательно оценивать.

Как отметил Перевощиков, люди после 18 лет могут получать вакцины, которые они не получали в детстве, однако не все из них подходят и эффективны для взрослых. Вакцины против дифтерии и столбняка также активны, если их вводят после 18 лет, тогда как вакцина против Hib-инфекции специфична для детей раннего возраста. Поскольку эта вакцина имеет возрастное ограничение, более позднее ее получение делает ее неактуальной. Поэтому важно вовремя получить соответствующие возрасту вакцины.

Нормативно можно было бы усилить получение примерно пяти детских вакцин после 18 лет, но, по мнению Перевощикова, спрос на них будет небольшим.