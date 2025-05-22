Стоительство атомной электростанции в Эстонии движется вперед: активно ищут лучшее место для проекта

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что соответствующий запрос был подан продвигающей проект АЭС компанией Fermi Energia AS 14 января. Цель планирования - оценить наиболее подходящее местоположение и воздействие атомной станции на окружающую среду, местных жителей и экономику.

Планируемая территория охватывает более 1200 квадратных километров в Ляэне- и Ида-Вирумаа, а также морскую акваторию от залива Кунда до Нарвского залива. Большая территория дает возможность тщательно продумать оптимальное место для размещения атомной электростанции. В процесс планирования будут вовлечены местные жители, местные самоуправления и другие заинтересованные стороны.

Чтобы покрыть расходы на планирование, Министерство экономики и коммуникаций и компания Fermi Energia 12 мая подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому все расходы берет на себя Fermi Energia. Среди прочего, Fermi Energia оплатит оценку воздействия и исследования. Министерство отвечает за планирование.

Вместе с АЭС планируется построить воздушную линию электропередачи напряжением 330 киловольт, расширить существующую 330-киловольтную подстанцию и другие объекты электропередачи. Первый реактор из запланированных двух реакторов АЭС, согласно заявке на инициирование проекта, может быть введен в эксплуатацию, при условии бесперебойного протекания процессов, не ранее 2035 года.

Перечень объектов ядерной энергетики будет уточнен в ходе разработки правовой основы ядерной безопасности, которая будет проходить параллельно с этапом предварительного отбора национального конкретного плана и станет необходимым условием для принятия решения о предварительном отборе национального конкретного плана.

«Инициирование специального государственного планирования не означает, что строительство атомной электростанции начнется немедленно. Составляя план, мы сначала проанализируем, при каких условиях и где именно в Эстонии можно было бы построить атомную электростанцию», - пояснил министр экономики и промышленности Эркки Келдо.

«В рамках специального государственного планирования мы делаем необходимые приготовления, чтобы, если инвестор захочет вложить деньги в строительство атомной электростанции и будет принято решение о ее строительстве, у государства уже был тщательно продуманный и оцененный план», - пояснил Келдо.