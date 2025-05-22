«Старушка Латвия» — есть ли в ЕС более «пожилые» государства?

За последние 20 лет в Европе произошли значительные демографические изменения, которые подчеркивают тенденцию старения населения ЕС. Так, доля людей в возрасте 80 лет и старше выросла с 3,8% в 2004 году до 6,1% в 2024 году.

Общая численность населения ЕС за эти годы увеличилась с 432,8 миллиона до 449,2 миллиона, а медианный возраст на 1 января 2024 года составил 44,7 года.

Латвия оказалась немного моложе Европы: медианный возраст у нас 44,1 год. В 2024 году он равнялся 39 годам. Как видим, старение общества идет очень быстрыми темпами. С другой стороны, эти данные также показывают, что люди в Латвии живут все дольше, что прекрасно. Плохо то, что рост продолжительности жизни не подкрепляется и ростом рождаемости, но это - серьезная проблема абсолютно для всех европейских стран.

В Литве медианный возраст в 2024 году был 44,2 года, в Эстонии - 42,5 года. Самая пожилая страна ЕС - Италия, где медианный возраст составляет 48,7 лет. Самая молодая - Ирландия, где медианный возраст составляет 39,4 года.