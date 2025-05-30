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Средняя зарплата в Латвии выросла на 134 евро. Где получают самые большие зарплаты, а кто еле сводит концы с концами? (2)

Редакция PRESS 30 мая, 2025 15:54

Новости Латвии 2 комментариев

В первом квартале 2025 года средняя брутто зарплата в Латвии, то есть до вычета налогов, составила 1757 евро, что на 134 евро (8,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Центральное статистическое управление.

Особенно заметный рост зафиксирован в частном секторе, где средняя зарплата увеличилась на 9,4% и достигла 1766 евро. В государственном секторе рост оказался скромнее — 5,8%, до 1753 евро. В бюджетных учреждениях и компаниях, контролируемых государством и самоуправлениями, средняя зарплата составила 1679 евро, увеличившись за год на 4,5%.

Если сравнить с последним кварталом 2024 года, средняя зарплата латвийцев выросла только на 0,7%. При этом в частном секторе отмечен рост на 2,7%, а вот в общественном и государственном секторах — снижение: на 3,1% и 4,7% соответственно. И это впервые за многие годы. Обычно госсектор опережал в росте зарплат частников на протяжении многих лет. 

Оплата труда за час и чистая зарплата также растут

Средняя оплата за один отработанный час (до налогов) составила 11,6 евро, что на 8,9% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Средняя нетто зарплата, то есть "на руки" , достигла 1305 евро (или 74,3% от брутто) и выросла на 10,6% за год. С учётом инфляции, реальный прирост составил 7%.

С начала 2025 года в Латвии минимальная зарплата выросла с 700 до 740 евро (+5,7%), изменилась ставка подоходного налога и была введена фиксированная необлагаемая сумма, одинаковая для всех, независимо от уровня доходов.

Что говорят медианные цифры и рынок труда

Медианная брутто зарплата в первом квартале 2025 года составила 1403 евро. Это на 110 евро (8,5%) больше, чем годом ранее. После уплаты налогов медианная зарплата составила 1076 евро, увеличившись на 12,4%.

Интересно, что несмотря на рост общего фонда оплаты труда на 208,9 млн евро (5,9%), количество работников в перерасчёте на полную ставку сократилось на 15 800 человек, или 2,2%. Это может свидетельствовать как об оптимизации кадров, так и о структурных сдвигах на рынке труда.

Кто зарабатывает больше всего?

Самые высокие зарплаты в Латвии традиционно получают сотрудники:

финансового и страхового сектора — 3222 евро;
информационных и коммуникационных технологий — 2809 евро;
энергетики — 2390 евро;
профессиональных и научно-технических услуг — 2305 евро;
государственного управления — 1997 евро;
горнодобывающей отрасли — 1872 евро;
здравоохранения и соцобслуживания — 1775 евро.
В то же время самую низкую среднюю зарплату получают работники в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — 1116 евро брутто.

Где платят больше ?

Наиболее высокие зарплаты по-прежнему в Рижском регионе — 1943 евро. На другом полюсе  Латгалия, где средняя брутто зарплата составила всего 1259 евро. Разрыв между столицей и восточным регионом страны составляет внушительные 35,2%.

Затраты на рабочую силу тоже растут

Работодатели в Латвии стали тратить больше на рабочую силу в пересчёте на один час: за год затраты выросли с 13,5 до 14,64 евро, что означает прирост на 8,4%. Это связано как с ростом зарплат, так и с уменьшением общего количества отработанных часов на 2,8%.

Экономисты отмечают, что несмотря на замедление темпов экономического роста, зарплаты в Латвии продолжают расти, в том числе в частном секторе. Однако за этой положительной статистикой скрывается двойственная реальность. С одной стороны, работодатели действительно готовы платить больше за квалифицированную рабочую силу. С другой: общее количество работников сокращается, а различия между регионами и отраслями остаются значительными. Всё это указывает на необходимость глубинных изменений в структуре экономики и более равномерного развития регионов страны.

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