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Ещё один интернет-магазин заблокирован в Латвии: какой и за что?

© LETA 17 июля, 2025 14:36

Бизнес 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) принял решение заблокировать интернет-магазин "ormebeles.eu", который применяет недобросовестную коммерческую практику и представляет серьезную угрозу коллективным интересам потребителей, сообщили в центре.

Решение о блокировке сайта принято в связи с тем, что с 1 января по 28 июня 2025 года ЦЗПП получил 41 жалобу на деятельность управляющей "ormebeles.eu" компании ООО "Heavenly Furniture". Жалобы касались непоставленных товаров, неосуществленного возврата денег и трудностей при попытках связаться с предприятием.

Хозяйственная деятельность компании была приостановлена с 26 июня 2025 года, однако на сайте по-прежнему можно было оформить заказ, что противоречит закону.

Как указал ЦЗПП, предприятие проигнорировало требования центра прекратить деятельность сайта.

ЦЗПП поручил латвийским поставщикам электронных коммуникационных услуг ограничить доступ к сайту "ormebeles.eu" до 12 июля 2027 года.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Heavenly Furniture" зарегистрировано 28 февраля 2024 года, его уставной капитал составляет 1 евро, а владельцем является Артем Берзиньш. В прошлом году оборот компании составил 43 254 евро, прибыль - 619 евро.
 

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