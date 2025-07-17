В Риге открывается посвященная знаменитому уличному художнику Бэнкси выставка. ФОТО

Выставка впервые была открыта в Мюнхене в марте 2021 года и с тех пор привлекла внимание 3,3 миллиона посетителей в нескольких европейских мегаполисах. Немецкий музыкальный продюсер и организатор выставок Оливер Форстер отмечает, что «The Mystery of Banksy — A Genius Mind» — это попытка собрать лучшие работы художника в одном месте, сохранив их качество, но вне музейного пространства.

Экспозиция включает более 150 произведений, охватывающих весь творческий путь уличного художника до настоящего времени: граффити, фотографии, скульптуры, видеоинсталляции и принты на различных материалах, таких как холст, ткань, алюминий, пенопласт и стекло. Все они были специально воспроизведены и собраны для этой выставки.

Личность Бэнкси до сих пор официально остается неизвестной, но его искусство, появляющееся ночью на городских стенах, получило широкую популярность. Его работы провокативно отражают мировые события. Особое внимание привлекли новые произведения, созданные Бэнкси в ноябре 2022 года, в которых он выразил солидарность с народом Украины, пострадавшим от войны.