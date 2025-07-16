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«Я не топлю за грязные русские деньги»: Божена Рынска — о русских в Латвии (18+) (3)

Редакция PRESS 16 июля, 2025 16:55

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-Я крайне нетерпима к ватанам, к «русскому миру» так называемому. Но когда я такую оголтелость вижу и слышу, я негодую. Присоединяюсь к местному авторитету (в хорошем смысле слова) Евгению Гомбергу. Ненависть не продает, спросите Маска. Язык не виноват, виноваты люди, - пишет в Фейсбуке Божена Рынска, российская журналистка, ныне проживающая в Юрмале.

-Конечно, государственный язык Латвии — латышский. Кто бы спорил. Но елки-палки, не надо мешать Латвии зарабатывать. Заказчики Меладзе на пляже обеспечили годовую прибыль Лайтхаусу. А лайтхаус — добывающее предприятие Юрмалы. Платит большие налоги.

Тусовка с отвратительными песнями Лепса на вилле Морберга помогает университету содержать этого слона — это дико дорогая в содержании недвига. Юрмала должна зарабатывать и давать работу и латышам, и украинским беженцам, которых тут навалом.

Я не топлю за грязные русские деньги, я топлю за здравый смысл. Отъебитесь вы от языка. Проблема Латвии — не язык. А нелояльное обиженное русское население. Которое правительство и не думает кооптировать. А только обостряет отношения.

Чем больше тупых агрессивных доебок, тем сильнее лезет в залупу эта социальная группа. И в случае чего откроет ворота нараспашку оккупантам, поможет и опять заселится в богатые латышские дома. И Латвия никуда их сейчас выселить не может. Они граждане этой страны. Все.

Газовые камеры и депортацию народа Евросоюз не одобрит. Примите это. Вы не можете решить вопрос, как Сталин с чеченцам. Век не тот. Ну так зачем вы хуесосите этих людей? Если человека называть саиньей все время и тыкать мордой в это, он захрюкает. И даже если по факту вы правы, — вот у него и пятачок, и пятна на манишке, он может не выдержать унижения и броситься на вас.

Нужна новая риторика, чтобы часть этих людей привлечь на свою сторону. Раз уж выселить вам их не позволят. Вы же пробовали их выживать. Не выживаются. Предпочитают любить Россию из Латвии. Дустом не выведешь. Ну, теперь лаской надо пробовать. По логике-то. Зажав нос, закусив губу лаской и только лаской подманивать живое существо. Иначе соберутся в стаю, улучат момент и бросятся.

...Бизнесмен Евгений Гомберг, на который Божена Рынска ссылается, опубликовал следующий пост в Фейсбуке:

-На просторах Фейсбука обнаружил такой пост.

«В то время как в ночь на воскресенье Украину атаковали более полутысячи российских дронов и ракет Меладзе оглашает пляж в Юрмале на их языке. Ārprāts! Или это другое?»

Коллеги, у нас что начинает у всех кукуха съезжать? А писать пост «на их языке», когда Украину атакуют дронами, это не “ārprāts!”? И вообще пользоваться «их языком»? «Синдром ланги», он уже и в подкорку русскоязычных проникает? Или «это другое?»

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Комментарии (3) 110 реакций
Комментарии (3) 110 реакций
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