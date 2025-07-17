Каждый день «лоб в лоб»: бизнесмен в шоке от культуры латвийских водителей

Айгарс рассказывает о случаях, когда ему приходилось на дорогах оказываться в ситуации, что называется, лоб в лоб. Чтобы не только дисциплинировать водителей, но и фиксировать ход доставки, практически весь автопарк оснащён системой онлайн-видеонаблюдения.

Артис, сотрудник Салдусского автопарка, хоть и работает с тяжелой техникой, застенчив и умело избегает объектива камеры, но он рассказывает, как работает умная техника.

По данным полиции, с 2022 года ежегодно происходит около 1500 дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков, в результате которых ежегодно погибает как минимум два человека. В первой половине этого года уже было зафиксировано несколько смертельных случаев. В то же время число пострадавших в среднем за год исчисляется десятками.

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