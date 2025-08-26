Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спортклуб F1: давайте жить долго и радостно!

На старте осени пора позаботиться о том, чтобы всей семьей обратиться к здоровому образу жизни, ведь это самая надежная платформа для того, чтобы меньше болеть!

Чтобы сохранить здоровье, продлить крепость тела и упрочить когнитивные способности, людям любого возраста нужен спорт — скажем так, в мягком его проявлении. Это может быть плаванье, какие-то упражнения, йога, занятия в фитнес-зале, сквош, настольный теннис, танцы — что угодно, вплоть до бокса...

Здоровье — это самое ценное, что есть у каждого. По себе знаю, когда ты болен, уже ничего не надо и тогда цель одна — скорее преодолеть недуг и вернуться к прежней жизни. В болезни мы не работники и даже не собеседники — нам плохо, и этим все сказано...

Собственно, в условиях современного мира способ поддержать физику тела и бодрость духа может быть только один — как я говорю, прикладной спорт. Речь не идет о том, чтобы завтра стать олимпийским чемпионом, что само по себе не всегда полезно для здоровья — профессионалы спорта часто травмируются и так далее. Куда важнее дать мышцам, легким и сердцу нагрузку, без которой мы начинаем стариться во всех смыслах, хвораем всем подряд.

Физическая активность нужна всем — деткам, молодым людям и тем более — сениорам. Не поверите, пару лет назад эволюционные биологи Гарвардского университета нашли ответ на вопрос — почему физическая активность продлевает жизнь человека, который вышел из детородного возраста. Как пишут ученые в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, это объясняется тем, что упражнения позволяют отвести энергию от патологических процессов, происходящих в пожилом организме. Согласно очень правдоподобной гипотезе английских ученых, люди эволюционировали так, чтобы оставаться физически активными с возрастом. Активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака. Недостаток физической активности, напротив, увеличивает риск заболеваний и сокращает продолжительность жизни. Нет движения — нет жизни, как-то так.

Уверена, что наряду со многими другими причинами, жители Латвии живут меньше от того, что все еще не подружились со спортом. Происходит беда! Эксперт департамента развития человеческого капитала Минэкономики Латвии Эдвинс Карнитис в эфире TV24 cообщил, что в 2025 году Латвия занимает последнее (!) место в Европейском союзе по продолжительности здоровой жизни.

По его словам, в среднем житель Латвии уже к 52 годам становится серьезно больным, в то время как пенсия выплачивается только с 65 лет. Это означает, что значительная часть населения вынуждена «дотягивать» более десяти лет, сталкиваясь с хроническими болезнями и ограничениями.

Начинайте, люди, приседания...

Спорт полезен не только для физики нашего тела, но и для поддержания оптимизма и хорошего настроения: известно, что физические упражнения снимают стресс, помогают избавиться от навязчивой тревожности. Еще в 2013 году сотрудники Принстонского университета опубликовали в Journal of Neuroscience доклад, в котором рассказали, что спортивные мышки без проблем справлялись с самыми тяжелыми стрессами, чего нельзя было сказать о тех их сородичах, кто мало двигался. Исследование показало, что физическая нагрузка стимулирует появление в мозге легковозбудимых нейронов, которые, как считается, могут повышать чувствительность к стрессу — просто потому, что реагируют на все, что можно. Но, как оказалось, при этом появляются и другие нейроны, которые гасят активность первых. Благодаря им психологическая тревожность, если и появится, то быстро пройдет.

Я, конечно, не мышь, однако проверено десятилетиями: если накатывают проблемы, надо бегом бежать в спортклуб — час физкультуры в фитнес-зале и плаванья в бассейне — и все, эмоционально я вновь стабильна. Советую и вам попробовать этот простой антидепрессант: механизм работает просто отлично.

Прямо сегодня идите в спортзал или бассейн, а можно совместить и то и другое, если позволяет время.  Речь идет о вашем здоровье и в конечном итоге — жизни.

В обстановке добра — всей семьей!

Сеть спортивного клуба F1 (центры расположены в Пурвциемсе, в центре на улице А.Чака и Зиепниекалнсе) предлагает членам семьи любого возраста все самые востребованные фитнес-направления сегодняшнего дня, включая сквош и танцы, а также посещение бассейна, водную аэробику и обучение плаванью детей и взрослых.

Регулярные тренировки способствуют сжиганию жира, улучшению тонуса мышц и развитию силы. Причем я говорю не только про силовые тренировки в зале (они, кстати, невероятно важны для поддержания мышечной массы и крепости суставов в сениорском возрасте), даже такие виды активности как йога, пилатес, плаванье, танцы помогают создать гибкое и стройное тело.

Физкультура способствует улучшению осанки, что является важным аспектом общей привлекательности. Важно понимать, что когда мы занимаемся спортом, сердечно-сосудистая система также начинает работать активнее, улучшая кровообращение. В результате кожа всего тела и лица становится более гладкой, улучшается ее цвет и текстура. Женщины и мужчины, которые дружат со спортом, выглядят иначе: неважно, сколько им лет!  Детям это тоже важно, чтобы быть подтянутыми, меньше простужаться и хорошо учиться. Организм становится выносливее, и осенние простуды уже не так страшны.

«Бабушка, папа — пойдемте плавать!»

(!) Очень важно, что все тренеры, работающие в клубе F1 — профессионалы, опытные и сертифицированные физиотерапевты, умеющие работать как со взрослыми, так и с детьми.

Ну и, помимо всего, занятие в спортклубе F1 — это еще и новые друзья, общение, позитивные эмоции, вовлеченность в более активную жизнь.

В клубе ждут людей всех возрастов, семьи и деток. Есть секции плаванья (для детей и взрослых), аквааэробика, силовые занятия, тренировка для здоровых суставов и спины и еще три десятка разных занятий. Приходите и выбирайте то, что по душе.

Одним словом, сделайте подарок себе на старте осени — приобретите абонемент и приходите за красотой, здоровьем и счастьем, не побоюсь такой формулировки.

Спортклуб F1 — платформа для занятий спортом всей семьей, со старшими детьми можно играть (и обучаться игре) в сквош, плавать в бассейне. Или, пока дети занимаются тем же дзюдо или танцами, самим размяться в спортзале. Заметим только, что спа-пакет включает в себя бассейн (25x11 м), детский бассейн, 4 джакузи, комплекс бань, сауну, ароматерапию.

И вы еще раздумываете, заниматься ли спортом? Спасайте себя от болезней и стрессов с помощью самого приятного и дешевого лекарства — радости физических упражнений.

Одним словом, абонемент в спортклуб -- это идея супер!

F1 Purvciems
Rīga, Stirnu iela 10, & 20 133 331
пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-21.00

F1 Ziepniekkalns
Rīga, Līvciema iela 46, & 25 806 896
пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-18.00

F1 Centrs
Rīga, A. Čaka iela 72, & 27 768 562
пн.-пт. 6.30-22.00; сб. 9.00-17.00; вс. 9.00-15.00

Подробная информация: clubf1.lv.

