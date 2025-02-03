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Спикеры стран Балтии, Польши и Финляндии выступили в Тарту с заявлением о поддержке Украины

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

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На состоявшейся в Тарту встрече спикеры парламентов стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины выступили с совместным заявлением, в котором подтверждают, что продолжат всесторонне поддерживать Украину и укреплять сотрудничество в сфере предупреждения российских гибридных операций и борьбы с ними.

В заявлении спикеры парламентов отмечают, что продолжающаяся жестокая агрессия России в Украине является серьезной атакой на миропорядок и показывает, что Россия по-прежнему следует своим империалистическим амбициям. В настоящий момент Россия - наиболее серьезная, прямая и долгосрочная угроза для безопасности, мира и стабильности евроатлантического региона.

"Наши государства твердо решили продолжать поддерживать Украину, оказывая ей политическую, экономическую, военную и гуманитарную помощь. Призываем международных партнеров поддерживать Украину в ее борьбе против российского агрессора до тех пор, пока Украина не одержит победу, и подчеркиваем необходимость предоставлять своевременную и неограниченную военную помощь, соответствующую нуждам страны", - говорится в заявлении.

Спикеры парламентов выражают поддержку плану победы Украины, представленному президентом Владимиром Зеленским. По словам спикеров, выполнение этого документа поможет создать условия, необходимые для претворения в жизнь формулы мира - единственно возможного плана для обеспечения общего, справедливого и устойчивого мира в Украине. Они также обещают сделать все от них зависящее для того, чтобы достичь консенсуса среди союзников в части предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО, и подтверждают свою приверженность поддержке Украины на пути становления полноправным членом ЕС. "Мы ожидаем, что во время председательства Польши в Совете Европейского союза будут успешно завершены процедуры проверки и быстро начаты переговоры", - сообщают они.

Руководители парламентов заверяют, что совместно с партнерами продолжат прилагать усилия для того, чтобы еще больше ограничить возможности России по ведению войны. Необходимо увеличить давление посредством введения дополнительных санкций, обеспечить полное и эффективное выполнение уже введенных санкций и препятствовать их обходу. "Подготовку 16-го пакета санкций необходимо ускорить, сосредоточившись на сокращении российских доходов, беря в качестве цели экспорт энергии как основной источник доходов и ограничивая доступ к чувствительным товарам и технологиям. Наши государства твердо решили привлечь к ответственности российский теневой флот, в том числе и посредством связанных с санкциями мер", - говорится в заявлении.

Спикеры осуждают совершенные Россией акты саботажа, повреждение жизненно важной инфраструктуры, кибер- и электронные вмешательства, манипулирование информацией, вмешательство в выборы и другие гибридные операции. "Наши государства укрепят сотрудничество по предупреждению гибридных операций со стороны России, защите от них и борьбе с ними, обеспечивая устойчивость и безопасность наших обществ и жизненно важной инфраструктуры. Для этого в полной мере используем все доступные средства, рассмотрев, например, меры по ограничению возможностей передвижения российских дипломатов и ужесточение визовой политики в отношении граждан России", - пишут они.

Совместное заявление подписали Лаури Хуссар от парламента Эстонии, Саулюс Сквернялис от парламента Литвы, Дайга Миериня от парламента Латвии, Шимон Холовня от парламента Польши, Юсси Халла-ахо от парламента Финляндии и Руслан Стефанчук от парламента Украины. Спикеры выступили с заявлением на официальной встрече, прошедшей в Тартуском университете.

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