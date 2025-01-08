Сокращать количество не планируется: Минздрав обещает, что аптеки не исчезнут

Реагируя на реплику о том, что Минздрав считает число аптек в Латвии чрезмерным и что, возможно, он хотел бы проредить эту сеть, Инесе Каупере заверила: «Когда идут переговоры в министерстве, звучат те же аргументы: кто-то закроется, обанкротится, ещё что-то… Мы, конечно, отвечаем, что у нас достаточное количество аптек. […] Оно у нас более чем на 40% больше, чем в среднем по ЕС, в пересчете на 100 000 жителей. Поэтому мы аптеки не исчезнут. Но плана по уменьшению количества аптек никакого нет, Боже упаси!».

По ее словам, все ровно наоборот: министерство работает над тем, чтобы аптеки поддерживать и особенно — в малонаселенных местах, где аптека всего одна. Как раз для этого для таких заведений введена повышенная плата за услугу фармацевта, и «излишек» покрывает как раз государство. Т.е. если в городе за обработку рецепта пациент с этого года платит 75 центов и еще 75 — государство (итого 1,50 евро), то в местах, где аптека одна-единственная, пациент за рецепт отдает те же 75 центов, а государство — 1,75 евро (всего 2,50).

«В целом государство выделило на поддержку аптек 9 млн, поэтому говорить, что мы хотим что-то уменьшить — неправильно», — заверила Каупере.

Впрочем, признает она, где-то аптеки действительно могут закрываться, но это происходит скорее из-за демографической ситуации в регионах и того, как люди устраивают там свой быт.

«То, что количество аптек где-то в регионах, в менее населённых местах, уменьшается, потому что людей становится меньше, это правда. Потому что люди работают в городах, они ездят в города, посещают там врачей и там же покупают лекарства. Конечно, есть такие местечки, где аптеки закрываются. […] Конечно, если по каким-то причинам рентабельность уменьшается, мы не можем заставить каждую аптеку продолжать работать», — констатировала чиновница.

Впрочем, добавила она, даже если в каком-то месте аптек не осталось вовсе, это не значит, что люди там теряют доступ к фармации.

«У нас есть возможность сделать так, чтобы пациент заказал лекарство и ему привезли это лекарство на дом. На сайте Госагентства лекарств опубликован список, какие аптеки это делают — можно созвониться и обеспечить доставку. Даже в сельской местности», — отметила И. Каупере.

С этого года введена плата за обслуживание рецепта (для пациента это 75 центов независимо от того, в какой аптеке он отоваривает рецепт). При этом если человек покупает лекарства в несколько приемов, он должен заплатить эти 75 центов только в первый раз. За рецепты, выписанные детям до 18 лет, платить не надо, от взноса также освобождены малообеспеченные. В Минздраве отмечают, что бумажный рецепт может быть использован лишь один раз. Так что или пациент покупает лекарства сразу на весь курс, либо один раз использует бумажный рецепт — покупает часть лекарств, а затем обращается к врачу, чтобы тот выписал ему электронный рецепт и он впоследствии выбрал остальное.