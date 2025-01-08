Памятник еврофонду: соцсети смеются над отметкой на гуглкарте столицы

"Остроумно!", - отмечают в соцсетях.

"Ну да, останется на века память потомкам о нашем безмерном воровстве. А так, на нет и суда нет", - иронизировали люди.

Ранее министр сообщения Бришкенс сообщил, что не знает, когда можно будет вернуться к этой части проекта, потому что "в первой фазе мы хотим включить международное соединение от границы Эстонии до границы Литвы и как минимум одну стыковку с международной станцией [Центральным вокзалом или аэропортом] в Риге», — пояснил он.

Строительство моста было начато в феврале 2024 года, а уже к осень выяснилось, что денег на эту часть проекта нет.