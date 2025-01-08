«Вы задушили латвийскую киноиндустрию»: правительство обвиняют в показушном присвоении чужих заслуг

"Мы согласны с партнерами по коалиции, что команда фильма "Поток" заслуживает правительственной награды, в том числе финансовой. Мы ждем от Министерства культуры предложения в правительстве. Пусть и дальше яркий успех и поток текут так же быстро!" - написала глава правительства.

После того как Эвика Силиня публично выразила поздравление на платформе "X", в обществе началась буря возмущения, так как обоснованно считается, что государственный вклад в создание фильма был ничтожно мал, если не сказать, что вообще отсутствовал, поэтому правительственные поздравления звучат как "показушное присвоение чужих заслуг".

Эрик Стендзениекс на платформе "X" выражает резкую критику в адрес премьер-министра и правительства: "Вы задушили латвийскую киноиндустрию самым низким финансированием за всю историю. Знаете, за что им эти награды? 50% за сам фильм и еще 50% за то, что весь мир в шоке и из уважения, как эти парни с домашним софтом и без денег, в таких условиях это сделали."