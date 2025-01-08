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Это не мигранты! Кто ломает заграждения на границе с Белоруссией?

© LETA 8 января, 2025 17:27

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году на латвийско-белорусской границе было выявлено 220 случаев повреждения заграждения, и в большинстве случаев пограничники подозревают причастность к ним белорусских служб, сообщил заместитель начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Юрис Мартуканс.

Как полагает ГПО, заграждение в основном повреждали лица, действующие по поручению белорусских спецслужб, но никто из них не был пойман с поличным. В некоторых случаях забор повреждали нелегальные иммигранты.

"Ручными инструментами повреждаются панели заграждения, чтобы сделать в нем отверстия, через которые могут пролезть люди", - добавил Мартуканс.

Он также отметил, что почти месяц на латвийско-белорусской границе не было ни одного мигранта, который пытался бы незаконно ее пересечь.

Причин такого затишья, по мнению Мартуканса, может быть три. Во-первых, помогает построенная на границе инфраструктура. Во-вторых, это эффективная работа пограничников по задержанию перевозчиков мигрантов, а третья причина, возможно, связана с политической ситуацией в Белоруссии, на которую влияют международные санкции. Кроме того, в декабре прошлого года в Минске прошла конференция по пресечению нелегальной иммиграции, на которой, возможно, было принято решение воздержаться от перемещения нелегалов через границу.

На латвийско-российской границе в прошлом году не было выявлено ни одного случая повреждения заграждения.

Всего в прошлом году на границе Латвии с Белоруссией было остановлено 5388 человек, а 26 человек были пропущены в Латвию по гуманным соображениям.

В декабре прошлого года правительство продлило режим усиленного контроля на белорусской границе до 30 июня 2025 года.

Усиленный режим контроля действует в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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