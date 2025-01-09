Депутат обратилась к президенту с просьбой защитить ее и других русскоязычных от агрессии националистов

"31-го декабря в эфир на ЛТВ7 выйдет ПОСЛЕДНИЙ выпуск Новостей на русском языке. Прекращение вещания на русском языке в эфире ОБЩЕСТВЕННОГО телевидения вполне логично в свете активизации русофобских действий агрессивного национального меньшинства", - написала в Facebook Наталья Абола 12 декабря. В соцсетях ее слова были поняты так, будто Наталья назвала всех латышей "национальным меньшинством", после чего на депутата обрушилась волна критики и хейта.

По словам же самой Натальи, ее запись от 12 декабря о прекращении вещания на русском языке была искажена и вызвала неадекватную реакцию. Теперь через соцсети депутат обратилась с открытым письмом к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. "Несмотря на мое утверждение о том, что агрессивное меньшинство – небольшая часть внутри нации, а не латышский народ в целом, мне пришлось убедиться в агрессивности этого меньшинства. Я получила много грубых комментарией, среди них – пост от Gints Zemitans, в котором содержится призыв к моему убийству – «ликвидации», силами народа. Это симптом, указывающий на существование самой «болезни» - агрессии небольшой, но чрезвычайно активной части латышского общества против принадлежащих к русской культуре жителей Латвии", - пишет Абола.

"С началом агрессивной войны России против Украины латвийские русские испытывают возрастающее давление со стороны этой части латышского общества. Существование на странице Лианы Ланги в социальной сети лозунга AtkrieviskotLatviju! и прямого призыва к убийству – это, в первую очередь, уголовное преступление, но также попрание принципов демократии", - считает депутат Рижской думы. По мнению депутата, такие призывы имеют "исторические параллели с преследованием евреев в Германии или депортацией целых народов при Сталине".

Абола сетует, что подобные заявления и призывы не пресекаются властями Латвии, несмотря на то, что Латвия в 2005 году ратифицировала Рамочную конвенцию по защите национальных меньшинств. Далее депутат обращается прямо к президенту Ринкевичу: "Вы, как президент, являетесь нравственным ориентиром для латвийского общества. И Ваше слово, ваша позиция может повлиять на нормализацию ситуации в стране по отношению к ее русскоязычным жителям. Потому что распространять на всех русских в Латвии коллективную ответственность за агрессивную войну России в Украине не только несправедливо, но также является нарушением принципов демократии, которые заключаются не в преобладании прав большинства над меньшинством, но в соблюдении и поощрении достоинства и основных прав каждого человека, в том числе – права на родной язык и культуру".

"Латвийские русские говорят по-русски, но с балтийским акцентом. Для России они чужие, как и другие европейцы. Латвийские русские не должны быть чужими в своей родной стране – Латвии", - резюмирует Наталья Абола.