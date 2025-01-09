Кусочек Латвии — Трампу? Шведы начали распродавать латвийскую землю

Клаусс, в частности, сообщает, что «Примерно раз в десятилетие есть возможность выкупить у шведов большие участки земли в нашем отечестве. На данный момент на рынок выставлено ~2% от общей площади LV. Это идеальный момент для создания НОВОЙ частично государственной компании, которая привлекала бы капитал для покупки этой недвижимости через биржу» .

По мнению Клаусса, шведские инвесторы начали продавать землю для того, чтобы собрать средства для других инвестиционных проектов.

Что представляют из себя участки, выставленные на продажу? Это преимущественно лесные угодья с молодняком.

Народ в соцсети активно заинтересовался сообщением. Посыпались вопросы и предположения. И даже бизнес-предложения...

-Лучшим вариантом была бы дочерняя компания компании государственного капитала, которая сделала бы это за счет привлечения финансирования биржевых инвесторов.

-Это из-за рисков войны? (продажа - прим. ред.)

-Я так не думаю. Скорее, из-за благоприятной рыночной ситуации, потребности в деньгах для других проектов и того принципа, что это «финансовые инвестиции», которые в любом случае приходятся на время «фиксации прибыли».

-Действительно ли это нужно государству? Я думаю, чем меньше государство управляет компаниями, тем лучше. Тогда лучше для пенсионных фондов LV.

-Надо продать Дональду Трампу, это будет лучшей инвестицией в национальную оборону.

-Сколько просят шведы?

-Неизвестно, продадут тому, кто предложит самую высокую цену. Но понятно, что большие сотни миллионов...

-Плохой сигнал. Шведы «вывозят» капиталы потому, что видят здесь потенциал выжженной земли?