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Кусочек Латвии — Трампу? Шведы начали распродавать латвийскую землю

Редакция PRESS 9 января, 2025 11:22

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До сих пор шведы активно скупали землю на территории Латвии. Сейчас наступил уникальный момент - вернуть её в пользование граждан ЛР. Об этом сообщает в сети Х эксперт лесной отрасли Кристапс Клаусс.

Клаусс, в частности, сообщает, что  «Примерно раз в десятилетие есть возможность выкупить у шведов большие участки земли в нашем отечестве. На данный момент на рынок выставлено ~2% от общей площади LV. Это идеальный момент для создания НОВОЙ частично государственной компании, которая привлекала бы капитал для покупки этой недвижимости через биржу» .

По мнению Клаусса, шведские инвесторы начали продавать землю для того, чтобы собрать средства для других инвестиционных проектов.

Что представляют из себя участки, выставленные на продажу? Это преимущественно лесные угодья с молодняком.

Народ в соцсети активно заинтересовался сообщением. Посыпались вопросы и предположения. И даже бизнес-предложения...

-Лучшим вариантом была бы дочерняя компания компании государственного капитала, которая сделала бы это за счет привлечения финансирования биржевых инвесторов.

-Это из-за рисков войны? (продажа - прим. ред.)

-Я так не думаю. Скорее, из-за благоприятной рыночной ситуации, потребности в деньгах для других проектов и того принципа, что это «финансовые инвестиции», которые в любом случае приходятся на время «фиксации прибыли». 

-Действительно ли это нужно государству? Я думаю, чем меньше государство управляет компаниями, тем лучше. Тогда лучше для пенсионных фондов LV.

-Надо продать Дональду Трампу, это будет лучшей инвестицией в национальную оборону.

-Сколько просят шведы?

-Неизвестно, продадут тому, кто предложит самую высокую цену. Но понятно, что большие сотни миллионов...

-Плохой сигнал. Шведы «вывозят» капиталы потому, что видят здесь потенциал выжженной земли?

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