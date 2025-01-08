Нужно сделать садики доступными для детей с одного года: у Силини новый план

Глава правительства отметила, что отношение друг к другу в обществе, а особенно к родителям с детьми, будет одним из приоритетов этого правительства.

Как отметила премьер-министр, решение проблемы доступности детских садов для самых маленьких детей должно быть найдено в конце этого года. Она отметила, что многие зарубежные страны ввели практику, позволяющую детям посещать детский сад с одного года.

По мнению премьер-министра, такое решение могло бы побудить эмигрантов - родителей с детьми - вернуться в Латвию.

Как ранее сообщалось ранее, в октябре 2024 года Минблаг ради улучшения демографической ситуации предложить сделать детсады доступными для воспитанников возрастом от одного года — с бесплатным питанием, ввести новую услугу по присмотру за детьми (в том числе — младшего школьного возраста после уроков), а также пересмотреть льготы и пособия, чтобы увеличить поддержку семей с детьми.