Собака выстрелила хозяину в спину — полиция говорит это не шутка

Инцидент произошёл поздно вечером. Мужчина чистил оружие и положил дробовик на кровать. Он сел рядом — и в этот момент на кровать запрыгнула одна из его собак. Именно это движение, по данным полиции Шиллингтона, и спровоцирвало выстрел, который попал мужчине в нижнюю часть спины.

Когда патруль прибыл на место, хозяин лежал на полу, в сознании, но с серьёзным ранением. В доме находился его взрослый сын и ещё две собаки.

Пострадавшего срочно увезли в больницу, где он прошёл первую операцию. Врачи сообщили полиции, что потребуется и повторная — повреждения слишком серьёзные.

Полиция подчёркивает: речь действительно идёт об несчастном случае, а не о бытовом конфликте. По словам самого пострадавшего, всё произошло мгновенно — собака прыгнула, ружьё сработало, он даже не успел понять, что случилось.