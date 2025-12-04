Босс узнает о тебе всё в 2026 году Как именно он это сделает?

Если телефон или ноут тебе выдала фирма — он не твой. Всё, что ты там пишешь и делаешь, в 2026 году можно посмотреть на расстоянии так, что ты даже не узнаешь об этом.

Что сделал Google

В Android добавили штуку, которая позволяет компании читать и сохранять сообщения в Google Messages.

Видно:

что ты отправил,

что получил,

что удалил или отредактировал.

Это работает на рабочих телефонах, которые настроил IT-отдел.

Перевод с корпоративного на человеческий:

Пишешь с рабочего номера — считай, что пишешь в общий чат с начальством.

Что делает Microsoft Teams

Teams теперь умеет показывать, когда ты онлайн, что делаешь, как быстро отвечаешь.

Работодатель видит твою активность: созвоны, чатики, «пропадания».

Перевод:

Если ты сидишь на удаленке в Teams, делая вид, что работаешь, — система это тоже запомнит и, конечно, даст отчет начальству.



Что нельзя делать на рабочем устройстве:

Спорить в чатике про босса и «этих идиотов наверху».

Хранить личные фотки и переписки «только для близких».

Переписываться на рабочем номере «как на своём».

Рабочий девайс = прозрачный девайс.

Хочешь личную жизнь и свободу протеста за свободу куриц и котиков —

делай всё это со своего личного телефона и в шифрованных мессенджерах.