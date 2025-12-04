Босс узнает о тебе всё в 2026 году Как именно он это сделает?

Если телефон или ноут тебе выдала фирма — он не твой. Всё, что ты там пишешь и делаешь, в 2026 году можно посмотреть на расстоянии так, что ты даже не узнаешь об этом.
Что сделал Google
В Android добавили штуку, которая позволяет компании читать и сохранять сообщения в Google Messages.
Видно:
что ты отправил,
что получил,
что удалил или отредактировал.
Это работает на рабочих телефонах, которые настроил IT-отдел.
Перевод с корпоративного на человеческий:
Пишешь с рабочего номера — считай, что пишешь в общий чат с начальством.
Что делает Microsoft Teams
Teams теперь умеет показывать, когда ты онлайн, что делаешь, как быстро отвечаешь.
Работодатель видит твою активность: созвоны, чатики, «пропадания».
Перевод:
Если ты сидишь на удаленке в Teams, делая вид, что работаешь, — система это тоже запомнит и, конечно, даст отчет начальству.
Что нельзя делать на рабочем устройстве:
Спорить в чатике про босса и «этих идиотов наверху».
Хранить личные фотки и переписки «только для близких».
Переписываться на рабочем номере «как на своём».
Рабочий девайс = прозрачный девайс.
Хочешь личную жизнь и свободу протеста за свободу куриц и котиков —
делай всё это со своего личного телефона и в шифрованных мессенджерах.