«Собачий» налог придется заплатить до 1 марта: в Риге вводятся новые правила для домашних животных

Во вторник Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы поддержал передачу на общественное обсуждение обязательных правил «Правила содержания домашних (комнатных) животных». Они были разработаны, так как действующие в настоящее время правила «О муниципальном сборе за содержание собаки в Риге и порядке регистрации, надзора и контроля», регулирующие регистрацию животных, сборы и их благополучие, устарели.

Цель подготовленных правил — способствовать здоровой и чистой среде на территории самоуправления, чтобы содержание домашних животных не создавало угрозу для людей и других животных, уменьшить количество травм, причиняемых животными, предотвратить их беспризорность, а также обеспечить контроль за регистрацией и уплату сбора за содержание собак.

Согласно новым правилам, с собакой разрешено находиться в общественных местах на территории самоуправления, за исключением детских игровых площадок, спортивных площадок образовательных учреждений, официальных городских пляжей, мест проведения публичных мероприятий (если организатор мероприятия не предусмотрел возможность нахождения там собак), а также других мест, определенных обязательными правилами самоуправления.

Находиться с собакой без поводка разрешено в парках, садах и скверах самоуправления в период с 22:00 до 07:00, а также на специально оборудованных огороженных территориях для выгула собак, в муниципальных общественных лесах и лесопарках круглосуточно, за исключением природных заповедников «Яунциемс» и «Кремери», природных парков и других публичных территорий, где это запрещено обязательными правилами самоуправления.

Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию Муниципальной полиции Риги предъявить животное, зафиксировав его, чтобы безопасно и беспрепятственно считать идентификационный номер собаки, кошки или домашнего хорька с помощью микрочипа. В случае невозможности выполнения этого требования сотрудники полиции вправе привлечь поставщика услуг, который занимается отловом и фиксацией безнадзорных и беспризорных животных.

Согласно новым правилам, ежегодный сбор за содержание собаки в размере 10 евро должен уплачиваться до 1 марта. При оплате необходимо указать фамилию владельца собаки или название юридического лица, персональный код или регистрационный номер компании, а также идентификационный номер собаки, указанный в ее микрочипе. Правила предусматривают отказ от жетонов, подтверждающих уплату сбора.

От уплаты сбора освобождаются лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы, а также владельцы собак, имеющих статус собаки-поводыря, ассистента или терапевта, зарегистрированных в базе данных Службы поддержки села. В случае стерилизации собаки сбор за ее содержание составит 50% от установленной суммы. Используя информацию из базы данных Службы поддержки села, планируется разработать систему связи с владельцами животных, чтобы напоминать им о необходимости ежегодной уплаты сбора за содержание собаки.

Предполагается, что с принятием новых обязательных правил доходы Рижского самоуправления от сбора за содержание собак увеличатся. Согласно данным Центра сельскохозяйственных данных, в регистре домашних животных содержится информация о 53 767 собаках, местом содержания которых является Рига.