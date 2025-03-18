Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Марта Завтра: Adelina, Ilona
Доступность

«Собачий» налог придется заплатить до 1 марта: в Риге вводятся новые правила для домашних животных

Редакция PRESS 18 марта, 2025 18:34

Важно 0 комментариев

Рижское самоуправление разработало новые правила содержания домашних животных, согласно которым с собакой нельзя находиться на детских игровых площадках, спортивных площадках образовательных учреждений, официальных городских пляжах и в других местах. Также устанавливаются конкретные время и места, где собака может находиться без поводка. Согласно новым правилам, ежегодный сбор за содержание собаки в размере 10 евро должен уплачиваться до 1 марта

Во вторник Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы поддержал передачу на общественное обсуждение обязательных правил «Правила содержания домашних (комнатных) животных». Они были разработаны, так как действующие в настоящее время правила «О муниципальном сборе за содержание собаки в Риге и порядке регистрации, надзора и контроля», регулирующие регистрацию животных, сборы и их благополучие, устарели.

Цель подготовленных правил — способствовать здоровой и чистой среде на территории самоуправления, чтобы содержание домашних животных не создавало угрозу для людей и других животных, уменьшить количество травм, причиняемых животными, предотвратить их беспризорность, а также обеспечить контроль за регистрацией и уплату сбора за содержание собак.

Согласно новым правилам, с собакой разрешено находиться в общественных местах на территории самоуправления, за исключением детских игровых площадок, спортивных площадок образовательных учреждений, официальных городских пляжей, мест проведения публичных мероприятий (если организатор мероприятия не предусмотрел возможность нахождения там собак), а также других мест, определенных обязательными правилами самоуправления.

Находиться с собакой без поводка разрешено в парках, садах и скверах самоуправления в период с 22:00 до 07:00, а также на специально оборудованных огороженных территориях для выгула собак, в муниципальных общественных лесах и лесопарках круглосуточно, за исключением природных заповедников «Яунциемс» и «Кремери», природных парков и других публичных территорий, где это запрещено обязательными правилами самоуправления.

Владелец или держатель домашнего животного обязан по требованию Муниципальной полиции Риги предъявить животное, зафиксировав его, чтобы безопасно и беспрепятственно считать идентификационный номер собаки, кошки или домашнего хорька с помощью микрочипа. В случае невозможности выполнения этого требования сотрудники полиции вправе привлечь поставщика услуг, который занимается отловом и фиксацией безнадзорных и беспризорных животных.

Согласно новым правилам, ежегодный сбор за содержание собаки в размере 10 евро должен уплачиваться до 1 марта. При оплате необходимо указать фамилию владельца собаки или название юридического лица, персональный код или регистрационный номер компании, а также идентификационный номер собаки, указанный в ее микрочипе. Правила предусматривают отказ от жетонов, подтверждающих уплату сбора.

От уплаты сбора освобождаются лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы, а также владельцы собак, имеющих статус собаки-поводыря, ассистента или терапевта, зарегистрированных в базе данных Службы поддержки села. В случае стерилизации собаки сбор за ее содержание составит 50% от установленной суммы. Используя информацию из базы данных Службы поддержки села, планируется разработать систему связи с владельцами животных, чтобы напоминать им о необходимости ежегодной уплаты сбора за содержание собаки.

Предполагается, что с принятием новых обязательных правил доходы Рижского самоуправления от сбора за содержание собак увеличатся. Согласно данным Центра сельскохозяйственных данных, в регистре домашних животных содержится информация о 53 767 собаках, местом содержания которых является Рига.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 51 реакций
Комментарии (0) 51 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

О чем президенты США и России говорили почти два часа? Заявления Белого дома и Кремля

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, посвященный прекращению огня в Украине, завершился и "прошел хорошо", сообщил во вторник Белый дом. Разговор продолжался более полутора часов.

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, посвященный прекращению огня в Украине, завершился и "прошел хорошо", сообщил во вторник Белый дом. Разговор продолжался более полутора часов.

Читать
Загрузка

Правительство решило в пользу противопехотных мин: Латвия выходит из Оттавской конвенции

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.

Правительство во вторник приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.

Читать

Искусственный интеллект в больницах: можно ли обойтись без медсестер?

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Средний персонал больниц обеспокоен внедрением в клиники искусственного интеллекта. Может ли ИИ заменить медсестер при уходе за пациентами? Несколько компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), предлагают способы автоматизации трудоемких задач, которые обычно выполняют медсестры и ассистенты врачей, сообщает Euronews.

Средний персонал больниц обеспокоен внедрением в клиники искусственного интеллекта. Может ли ИИ заменить медсестер при уходе за пациентами? Несколько компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), предлагают способы автоматизации трудоемких задач, которые обычно выполняют медсестры и ассистенты врачей, сообщает Euronews.

Читать

Депутаты Сейма: Поездки в Россию и Белоруссию в нынешних условиях крайне опасны

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

В нынешних условиях поездки в Россию и Белоруссию чрезвычайно опасны, но значительная часть общества этого не осознаёт. Об этом во вторник, 18 марта, заявили депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В нынешних условиях поездки в Россию и Белоруссию чрезвычайно опасны, но значительная часть общества этого не осознаёт. Об этом во вторник, 18 марта, заявили депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Читать

«Русские вымещают свою злость на латышский язык на других русских и белорусах»: «Неаткарига»

Латышские СМИ 20:36

Латышские СМИ 0 комментариев

"Граждане России, испытывающие трудности с изучением латышского языка, написали жалобу в Конституционный суд Латвии на то, что латвийские власти не организовали тестирование на знание языка для другой группы граждан России и «граждан любой недемократической страны», что является явной ссылкой на граждан Белоруссии, - пишет "Неаткарига".

"Граждане России, испытывающие трудности с изучением латышского языка, написали жалобу в Конституционный суд Латвии на то, что латвийские власти не организовали тестирование на знание языка для другой группы граждан России и «граждан любой недемократической страны», что является явной ссылкой на граждан Белоруссии, - пишет "Неаткарига".

Читать

Мы уже в шаге от помойной ямы: глава Торгово-промышленной палаты бьет тревогу

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.

Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.

Читать

«Металлургия для Лиепаи уже пройденный этап»: на смену Liepājas metalurgs пришли новые заводы

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Когда-то Liepājas metalurgs был едва ли не градообразующим предприятием Лиепаи, и его остановка привела к тяжелому кризису. Но пришли инвесторы, построили заводы, люди нашли себе работу на современных безопасных производствах, и уже не хотят возвращаться в прежние условия. И в целом сегодняшняя ситуация, когда вместо одного очень большого работодателя есть много не таких больших, для города куда более здоровая, считают участники передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Когда-то Liepājas metalurgs был едва ли не градообразующим предприятием Лиепаи, и его остановка привела к тяжелому кризису. Но пришли инвесторы, построили заводы, люди нашли себе работу на современных безопасных производствах, и уже не хотят возвращаться в прежние условия. И в целом сегодняшняя ситуация, когда вместо одного очень большого работодателя есть много не таких больших, для города куда более здоровая, считают участники передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Читать