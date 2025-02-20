Идея отправить латвийских солдат в Украину вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях

Тот факт, что Латвия в принципе рассматривает такую возможность, обеспокоил народ. И в социальных сетях в адрес властей уже выливаются потоки ругательств.

"Ну что, второй Афганистан? Придётся идти воевать за чужую страну?", - пишут люди.

"Господин Ринкевич! Прежде чем продавать наших детей чужой войне, попробуйте пройти хотя бы часть пути из выше описанных шагов со своим сыном. Родите, вырастите и отдайте на войну. Вперед! Покажите нам всем пример! А мы вас похвалим", - пишут взбешенные новостью матери.

На странице LTV в Facebook под публикацией с видео интервью президента также появились десятки комментариев:

"Президент, когда у вас будут сыновья, тогда их и пошлёте!", - отмечают женщины.

"Лучше отправить в Украину украинских мужчин, которых у нас здесь много, пусть защищают свою родину", - предлагают люди в комментариях к новости.

"Если будете отправлять в Украину, то наберите роту добровольцев из депутатов Сейма, министров-клоунов и самых высокооплачиваемых чиновников страны! Мы вообще не заметим и не почувствуем их отсутствия. Государственный бюджет тоже отдохнет", - выдвигает идеи народ.

Многие пишут, что Латвия не должна участвовать в этой войне хотя бы потому, что Украина не входит ни в НАТО, ни даже в ЕС.