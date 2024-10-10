«Смартфонный мизинец»: обнаружена новая болезнь, вызываемая мобильниками

Начнем с небольшого эксперимента. Посмотрите на руку своего смартфона или, еще лучше, на свой мизинец. Теперь посмотрите на мизинец другой руки. Заметили разницу? Мизинец вашей доминирующей руки выглядит кривым? Есть ли что-то выделяющееся посередине? Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то весьма вероятно, что вы страдаете расстройством под названием «смартфонный мизинец».

Речь идет об ортопедических нарушениях. Эта проблема была известна еще 10 лет назад, но в последние годы она стала более распространенной.

Недавно в TikTok заговорили о кривых пальцах: пользователи хвастаются своими кривыми пальцами. С другой стороны, другие люди, просматривающие такие видео и фото, нервничают и тоже начинают сообщать об изменениях в руке. Следовательно, количество людей с деформированными пальцами рук резко увеличивается.

Деформация мягких тканей мизинца возникает при длительном удерживании смартфона в руке неестественным образом. Чем дольше вы держите смартфон, тем дольше сохраняется деформация. Это чисто эстетическая проблема (аналогично тому, как рука какое-то время выглядит кривой после снятия гипса).

Но если месяц не держать устройство в руке с деформированным мизинцем, искривление пройдет само собой.

Полезные советы

Вместо того, чтобы держать смартфон в руке, разговаривайте по телефону, используя наушники;

Дома или на работе желательно поставить смартфон на специальную подставку и разговаривать через громкоговоритель;

Если вам необходимо написать большое количество сообщений в WhatsApp или другой программе обмена мгновенными сообщениями, рекомендуется скачать это приложение на свой компьютер или ноутбук и общаться в чате с помощью клавиатуры.