Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 10. Октября Завтра: Arvis, Arvids, Druvis

«Смартфонный мизинец»: обнаружена новая болезнь, вызываемая мобильниками

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 октября, 2024 13:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Новая болезнь, вызываемая смартфонами, — деформация мизинца. Этой деформации дали название «мизинец смартфона», сообщает tautaruna.

Начнем с небольшого эксперимента. Посмотрите на руку своего смартфона или, еще лучше, на свой мизинец. Теперь посмотрите на мизинец другой руки. Заметили разницу? Мизинец вашей доминирующей руки выглядит кривым? Есть ли что-то выделяющееся посередине? Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то весьма вероятно, что вы страдаете расстройством под названием «смартфонный мизинец».

Речь идет об ортопедических нарушениях. Эта проблема была известна еще 10 лет назад, но в последние годы она стала более распространенной.

Недавно в TikTok заговорили о кривых пальцах: пользователи хвастаются своими кривыми пальцами. С другой стороны, другие люди, просматривающие такие видео и фото, нервничают и тоже начинают сообщать об изменениях в руке. Следовательно, количество людей с деформированными пальцами рук резко увеличивается.

Деформация мягких тканей мизинца возникает при длительном удерживании смартфона в руке неестественным образом. Чем дольше вы держите смартфон, тем дольше сохраняется деформация. Это чисто эстетическая проблема (аналогично тому, как рука какое-то время выглядит кривой после снятия гипса).

Но если месяц не держать устройство в руке с деформированным мизинцем, искривление пройдет само собой.

Полезные советы

Вместо того, чтобы держать смартфон в руке, разговаривайте по телефону, используя наушники;

Дома или на работе желательно поставить смартфон на специальную подставку и разговаривать через громкоговоритель;

Если вам необходимо написать большое количество сообщений в WhatsApp или другой программе обмена мгновенными сообщениями, рекомендуется скачать это приложение на свой компьютер или ноутбук и общаться в чате с помощью клавиатуры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Движется на грузовиках. Это реальность!» Пуце придумал способ, как сдвинуть экономику с мертвой точки

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

"Нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем довольно легко решить используя людей со средними навыками", - заявил бывший министр VARAM Юрис Пуце в программе TV24 “Preses klubs”. В качестве примера он указал на нехватку грузовых автомобилей в Латвии.

"Нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем довольно легко решить используя людей со средними навыками", - заявил бывший министр VARAM Юрис Пуце в программе TV24 “Preses klubs”. В качестве примера он указал на нехватку грузовых автомобилей в Латвии.

Читать
Загрузка

Мы не лезем в карман каждого: что глава СГД советует тем, кто получил от её ведомства письма

Новости Латвии 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

«Служба государственных доходов видит много данных, но мы не лезем в карман каждого», - заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Байба Шмите-Роке в интервью программе TV24 „Dienas personība ar Veltu Puriņu“, обсуждая вопросы сбора налогов.

Читать

«Умирайте молодыми, умирайте старыми»: рижане впечатлились призывом на табло в общественном транспорте. ФОТО

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

На табло в общественном транспорте Rīgas satiksme появилась несколько шокирующая надпись: "Mirstiet jauni, mirstiet veci, pusmūžiņā nemirstiet! Pusmūžiņā mirušiem gauži raud pakaļā!" («Умирайте молодыми, умирайте старыми, не умирайте в среднем возрасте! Умершим в среднем возрасте придется плакать в хвосте".

На табло в общественном транспорте Rīgas satiksme появилась несколько шокирующая надпись: "Mirstiet jauni, mirstiet veci, pusmūžiņā nemirstiet! Pusmūžiņā mirušiem gauži raud pakaļā!" («Умирайте молодыми, умирайте старыми, не умирайте в среднем возрасте! Умершим в среднем возрасте придется плакать в хвосте".

Читать

Шторм «Кирк» достиг Европы и движется в сторону Балтии (ВИДЕО)

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Шторм достиг Европы, вызвав разрушения в Португалии и Испании. Франция в состоянии повышенной готовности.

Шторм достиг Европы, вызвав разрушения в Португалии и Испании. Франция в состоянии повышенной готовности.

Читать

Пасмурный конец рабочей недели: прогноз погоды на пятницу

Новости Латвии 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Конец рабочей недели будет дождливым, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Без свежей рыбы из России: Латвии предлагает запретить ввоз и к себе, и во всей Европе

Важно 15:14

Важно 0 комментариев

Минземледелия отчитался о завозе в Латвию продуктов из России. Оказалось — везем, и много: только рыбы с 2022 года закуплено в РФ на 2 млрд евро. Глава МИД Байба Браже предлагает это запретить, причем на уровне всего Евросоюза.
Странная ситуация с попыткой полного запрета продуктов из РФ продолжается. Уж сколько санкций было на них наложено, сколько удлинялись списки запрещенных товаров, однако российский импорт и ныне там. Точнее — и ныне здесь, отмечает портал Grani.lv.

Минземледелия отчитался о завозе в Латвию продуктов из России. Оказалось — везем, и много: только рыбы с 2022 года закуплено в РФ на 2 млрд евро. Глава МИД Байба Браже предлагает это запретить, причем на уровне всего Евросоюза.
Странная ситуация с попыткой полного запрета продуктов из РФ продолжается. Уж сколько санкций было на них наложено, сколько удлинялись списки запрещенных товаров, однако российский импорт и ныне там. Точнее — и ныне здесь, отмечает портал Grani.lv.

Читать

Ураган «Милтон» ударил по Флориде (ДОПОЛНЕНО)

Мир 15:03

Мир 0 комментариев

Власти сообщают о погибших на восточном побережье Флориды

Власти сообщают о погибших на восточном побережье Флориды

Читать