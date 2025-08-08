Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скоро осень: отправляемся на остров горячих скидок!

8 августа, 2025 13:34

Новости партнеров

Рачительным хозяевам стоит заглянуть в магазины Maxima Latvija 8 и 9 августа, то есть уже в эту пятницу и субботу. Не пропустите, много средств сэкономите на нужных товарах и продуктах.

Сегодня даже материально стабильные люди, не говоря о сениорах и семьях с детьми, вынуждены экономить на повседневных покупках. Сами знаете: купили кашпо для любимого фикуса (подросшего за последние годы и упирающегося корнями в стенки старого горшка), средства для стирки и уборки в доме, обувь для сада, а еще новый зонт (старый окончательно вышел из строя навсегда) - и уже появляется некая дырочка в бюджете. И мы порой откладываем такие траты на потом, так как более озабочены днем сегодняшним.

Чтобы без нервов, импульсивных покупок, с явным удовольствием и экономией до 50% приобрести все необходимое в преддверии осени – не пропустите два дня самых выгодных покупок предложения Izdevīgas dienas. Как всегда, мы прошлись по магазину Maxima Latvija, чтобы отмониторить ассортимент товаров и рассказать об этом вам.

Со скидками до 50% сегодня и завтра можно купить: бытовую технику и химию (самую актуальную в каждом доме); зубную пасту и все для гигиены полости рта; актуальные предметы женской гигиены; косметические средства для всей семьи; горшки для домашних цветов и вазы; разноцелевые и разноформатные свечи; батарейки; колготки и чулки-носки; инструменты для стройки и ремонта; принадлежности для приготовления еды на гриле; формы для кондитерской выпечки; фольгу и бумагу для запекания еды в духовке; видео- и аудиотехнику; домашние тапочки; световые лампы; разные жидкости для обихода автомашин; столовые приборы — ножи, ложки и вилки; посуду для сервировки стола; пижамы и нательное белье; клавиатуры, «мыши» и прочие предметы для компьютеров; текстильные товары — наволочки, простыни и пр.; кастрюли-сковородки и прочие необходимые на кухне предметы. 

И это далеко не весь список товаров по особо выгодной цене. Например, детские игрушки для песочницы, улицы и пляжа вообще можно приобрести со скидкой до 60%: самое время обновить подобный арсенал своих детей и внуков! Пляжные принадлежности (лето еще не закончилось!) тоже со скидками – до 60%! 

Многим понравится то, что популярные конструкторы Lego в рамках горячего предложения Izdevīgas dienas Maxima Latvija предлагаются сейчас со скидками до 40%; так же как и рюкзаки и канцелярские принадлежности (напоминаем – скоро в школу!).

Кроме того, не будем ханжами, нам понравилось то, что упаковку туалетной бумаги – 20 трехслойных роликов Zeva Deluxe - в эти два дня можно купить всего за 5,99 евро (вместо 14,99 евро). Молодые мамочки точно будут рады возможности приобрести памперсы («штанишки» для девочек и мальчиков) Huggies Pants - одна упаковка (52 шт.) стоит 10,99 евро (вместо 18,32 евро). 

Ознакомиться со всем огромным предложением Izdevīgas dienas можно на https://www.maxima.lv/2-izdevigas-dienas. И не забудьте взять с собой карту лояльности Paldies!

 

Катя МАКС

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

