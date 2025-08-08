Скоро осень: отправляемся на остров горячих скидок! Новости партнеров Редакция PRESS 8 августа, 2025 13:34 Новости партнеров

Рачительным хозяевам стоит заглянуть в магазины Maxima Latvija 8 и 9 августа, то есть уже в эту пятницу и субботу. Не пропустите, много средств сэкономите на нужных товарах и продуктах.

Сегодня даже материально стабильные люди, не говоря о сениорах и семьях с детьми, вынуждены экономить на повседневных покупках. Сами знаете: купили кашпо для любимого фикуса (подросшего за последние годы и упирающегося корнями в стенки старого горшка), средства для стирки и уборки в доме, обувь для сада, а еще новый зонт (старый окончательно вышел из строя навсегда) - и уже появляется некая дырочка в бюджете. И мы порой откладываем такие траты на потом, так как более озабочены днем сегодняшним.

Чтобы без нервов, импульсивных покупок, с явным удовольствием и экономией до 50% приобрести все необходимое в преддверии осени – не пропустите два дня самых выгодных покупок предложения Izdevīgas dienas. Как всегда, мы прошлись по магазину Maxima Latvija, чтобы отмониторить ассортимент товаров и рассказать об этом вам.

Со скидками до 50% сегодня и завтра можно купить: бытовую технику и химию (самую актуальную в каждом доме); зубную пасту и все для гигиены полости рта; актуальные предметы женской гигиены; косметические средства для всей семьи; горшки для домашних цветов и вазы; разноцелевые и разноформатные свечи; батарейки; колготки и чулки-носки; инструменты для стройки и ремонта; принадлежности для приготовления еды на гриле; формы для кондитерской выпечки; фольгу и бумагу для запекания еды в духовке; видео- и аудиотехнику; домашние тапочки; световые лампы; разные жидкости для обихода автомашин; столовые приборы — ножи, ложки и вилки; посуду для сервировки стола; пижамы и нательное белье; клавиатуры, «мыши» и прочие предметы для компьютеров; текстильные товары — наволочки, простыни и пр.; кастрюли-сковородки и прочие необходимые на кухне предметы.

И это далеко не весь список товаров по особо выгодной цене. Например, детские игрушки для песочницы, улицы и пляжа вообще можно приобрести со скидкой до 60%: самое время обновить подобный арсенал своих детей и внуков! Пляжные принадлежности (лето еще не закончилось!) тоже со скидками – до 60%!

Многим понравится то, что популярные конструкторы Lego в рамках горячего предложения Izdevīgas dienas Maxima Latvija предлагаются сейчас со скидками до 40%; так же как и рюкзаки и канцелярские принадлежности (напоминаем – скоро в школу!).

Кроме того, не будем ханжами, нам понравилось то, что упаковку туалетной бумаги – 20 трехслойных роликов Zeva Deluxe - в эти два дня можно купить всего за 5,99 евро (вместо 14,99 евро). Молодые мамочки точно будут рады возможности приобрести памперсы («штанишки» для девочек и мальчиков) Huggies Pants - одна упаковка (52 шт.) стоит 10,99 евро (вместо 18,32 евро).

Ознакомиться со всем огромным предложением Izdevīgas dienas можно на https://www.maxima.lv/2-izdevigas-dienas. И не забудьте взять с собой карту лояльности Paldies!

Катя МАКС