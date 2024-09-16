Скандинавские акционеры вложили в LMT полмиллиона, а дивидендов получили на полмиллиарда

LMT и "Tet" в равных долях принадлежат государству и компаниям группы "Telia Sonera".

На протяжении многих лет у каждого из акционеров были свои взгляды на то, как развивать LMT. У скандинавов простой подход к бизнесу: они считают, что большие инвестиции не нужны - LMT должно продавать телефоны и предлагать услуги связи.

Однако взамен они ежегодно получают щедрые дивиденды. Как стало известно передаче "Ничего личного", с момента подписания договора между акционерами скандинавы вложили в LMT всего 500 000 долларов, а в виде дивидендов получили полмиллиарда.

В свою очередь государство хочет использовать LMT как плацдарм для инновационных исследований, чтобы укреплять вооруженные силы.

Однако акционерный договор и распределение голосов позволяют "Telia" отказывать в таких финансово затратных, с ее точки зрения, проектах, как участие в создании государственной военно-промышленной компании.

На этой неделе LMT представило новые системы связи, которые будут опробованы солдатами и экспертами союзников по НАТО на латвийских военных полигонах. В рабочую группу, которая вела переговоры со скандинавскими акционерам на прошлой неделе, входили представители Минэкономики, Минфина, Минсообщения, бюро премьер-министра и консалтинговых компаний "Ernst&Young" и "Oaklins Latvija".

Никто из представителей рабочей группы не сообщил передаче, как прошли переговоры, но, по неофициальным данным, обсуждались как минимум два сценария.

Первый предусматривает, что государство выкупает все акции у "Telia", а второй - изменение распределения акций, чтобы государство получило 51%.

Однако по-прежнему проблематично договориться по гораздо более важному вопросу - пересмотру порядка принятия стратегических решений.

Шведы по-прежнему настаивают на сохранении необходимого большинства в две трети голосов, тогда как именно это до сих пор мешало государству реализовать проекты по развитию военной промышленности.

(News.tv3.lv)