В ближайшие сутки Латвию зальет! Синоптики начали новый год с желтого предупреждения

В ЛЦСГМ отметили, что под влиянием сильных дождей почва станет влажной и может не успеть впитать воду, системы канализации дождевых вод могут быть перегружены.

Есть риск затопления пойм и низин в отдельных местах, транспортной инфраструктуры.

Будут ухудшены условия проезда по дорогам из-за сниженной видимости и аквапланирования.

Как сообщалось, в первый день года ожидается богатая на осадки погода, на большей части территории пройдут продолжительные дожди, в Курземе и местами в Видземе - сильные.

На востоке также ожидается мокрый снег и небольшая метель.

На отдельных участках дороги станут скользкими, во время снегопада и метели ухудшится видимость.

Будет дуть западный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно-сильного, с порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 25 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +2…+6 градусов.