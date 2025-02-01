Синоптики предупреждают о снеге и скользких дорогах: погода в воскресенье

Будет дуть северо-западный ветер, от слабого до умеренного.

Температура воздуха в воскресенье продолжит снижаться, уже ночью на большей части территории Латвии похолодает до 0...-3 градусов, так что водителям придется быть более внимательными за рулем - дороги будут скользкими. Днем температура воздуха повысится до -1...+3 градусов.

В столице ночью небо временами будет проясняться, в начале ночи ожидается дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный северо-западный и западный ветер, а температура воздуха будет в пределах +1...+2 градусов.