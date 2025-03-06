Шлесерс готов работать с Национальным объединением

Свою позицию Айнар Шлесерс высказал в эфире новостной программы телеканала LTV, куда был приглашен в качестве гостя. На прямой вопрос как он видит новый состав коалиции, формирующей правительство без "Нового Единства", политик заявил, что готов поддержать коалицию и работать вместе с Национальным объединением.

- В этом созыве есть возможность создать только одно правительство. Это правительство без "Нового Единства". Соответственно "Союз Зеленых и Крестьян", "Объединенный список", "Национальное объединение" и "Латвия на первом месте" будут альтернативой, - высказался политик в прямом эфире.

Такое заявление не осталось не замеченным в социальных сетях. Многих удивила его позиция, так как совсем недавно Шлесерс публично выступал против русофобии в обществе. Теперь же он готов формировать новое правительство вместе с Национальным объединением, которое регулярно выдвигает законопроекты против использования русского языка в Латвии. Недавно партия даже приняла в свои ряды одиозную поэтессу Лиану Лангу, которая прославилась своими активным участием в дерусификации.

Коллеги по цеху из других партий даже поставили под сомнения планы Шлесерса сменить власть в Риге на предстоящих выборах в самоуправлении. Среди ярых критиков отметились и Регина Лочмеле, и Константин Чекушин ("Согласие"). Оба политика выразили сомнения, что Шлесерс искренне хочет перемен в столице, а не просто готовится объединиться в Риге с Национальным объединением.

- Для меня лично - это шок! Шлесерс готов формировать правительство вместе с националами?! Несмотря на то, что под Nr.2 на выборах в Риге у них пойдёт Лиана Ланга, - прокомментировала Регина Лочмеле на своей странице в соцсети Facebook.

Тем временем правительство Эвики Силини пытается собраться. Рассказывая о перезапуске правительства, премьер-министр отметила, что у будущих министров много положительных качеств, которые позволят выполнять поставленные перед ними задачи. На вопрос, как она может прокомментировать оценку, данную правительству президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который призвал его взять себя в руки, либо уступить место другим политикам, Силиня ответила:

- Как мне еще взять себя в руки? Еще уволить каких-то министров? Пусть президент тогда и расскажет, что он имеет в виду, - сказала премьер-министр в программе ТВ3 "900 секунд".

Однако президент не стал давать оценку, насколько велика ответственность самой Силини в том, что доверие общества к Кабинету министров и его дееспособность снижаются, о чем свидетельствует задержка с объявленным рестартом правительства. Ринкевич подчеркнул, что "правительство отчитывается перед Сеймом, а не президентом", а обязанности президента начинаются, когда правительство разваливается.

Несколько дней назад в эфире Латвийского телевидения Ринкевич высказался более жестко: "У нас нет времени смотреть на местный цирк. У нас драма в мире".