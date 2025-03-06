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Шлесерс готов работать с Национальным объединением

Редакция PRESS 6 марта, 2025 15:33

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Фото LETA

Рестарт Кабинета министров Эвики Силини ("Новое Единство") вместо быстрой рокировки оказался затяжным процессом. Президент Латвии Эдгар Ринкевич жёстко высказался, что правительство должно «собраться» или освободить место для нового. На этом фоне Айнар Шлесерс (LPV) сделал неожиданное заявление, что в составе нового правительства готов работать даже с Национальным объединением.

Свою позицию Айнар Шлесерс высказал в эфире новостной программы телеканала LTV, куда был приглашен в качестве гостя. На прямой вопрос как он видит новый состав коалиции, формирующей правительство без "Нового Единства", политик заявил, что готов поддержать коалицию и работать вместе с Национальным объединением.

- В этом созыве есть возможность создать только одно правительство. Это правительство без "Нового Единства". Соответственно "Союз Зеленых и Крестьян", "Объединенный список", "Национальное объединение" и "Латвия на первом месте" будут альтернативой, - высказался политик в прямом эфире.

Такое заявление не осталось не замеченным в социальных сетях. Многих удивила его позиция, так как совсем недавно Шлесерс публично выступал против русофобии в обществе. Теперь же он готов формировать новое правительство вместе с Национальным объединением, которое регулярно выдвигает законопроекты против использования русского языка в Латвии. Недавно партия даже приняла в свои ряды одиозную поэтессу Лиану Лангу, которая прославилась своими активным участием в дерусификации.

Коллеги по цеху из других партий даже поставили под сомнения планы Шлесерса сменить власть в Риге на предстоящих выборах в самоуправлении. Среди ярых критиков отметились и Регина Лочмеле, и Константин Чекушин ("Согласие"). Оба политика выразили сомнения, что Шлесерс искренне хочет перемен в столице, а не просто готовится объединиться в Риге с Национальным объединением.

- Для меня лично - это шок! Шлесерс готов формировать правительство вместе с националами?! Несмотря на то, что под Nr.2 на выборах в Риге у них пойдёт Лиана Ланга, - прокомментировала Регина Лочмеле на своей странице в соцсети Facebook.

Тем временем правительство Эвики Силини пытается собраться. Рассказывая о перезапуске правительства, премьер-министр отметила, что у будущих министров много положительных качеств, которые позволят выполнять поставленные перед ними задачи. На вопрос, как она может прокомментировать оценку, данную правительству президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который призвал его взять себя в руки, либо уступить место другим политикам, Силиня ответила:

- Как мне еще взять себя в руки? Еще уволить каких-то министров? Пусть президент тогда и расскажет, что он имеет в виду, - сказала премьер-министр в программе ТВ3 "900 секунд".

Однако президент не стал давать оценку, насколько велика ответственность самой Силини в том, что доверие общества к Кабинету министров и его дееспособность снижаются, о чем свидетельствует задержка с объявленным рестартом правительства. Ринкевич подчеркнул, что "правительство отчитывается перед Сеймом, а не президентом", а обязанности президента начинаются, когда правительство разваливается.

Несколько дней назад в эфире Латвийского телевидения Ринкевич высказался более жестко: "У нас нет времени смотреть на местный цирк. У нас драма в мире".

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