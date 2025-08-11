Школа Victoria — образование плюс профессия Реклама Редакция PRESS 11 августа, 2025 15:46 Реклама

Как молодому человеку не просто учиться с интересом, но в совсем ещё юные годы обрести платформу стабильности в нашем сложном мире? Об этом мы поговорили с директором рижской средней профессиональной школы Victoria Анджелой ДУБИНСКОЙ.

Справка. Школе Victoria, взрастившей тысячи достойных и успешных людей, 16 лет. Учебное заведение предлагает 9 востребованных программ (считай, профессий), а ребятами здесь занимаются 56 талантливых педагогов.

Средняя профессиональная школа Victoria и ее программы обучения аккредитованы министерством образования и науки. Школа дает качественное среднее образование (об этом говорит просто сумасшедший процент - до 90 - поступающих в высшие учебные заведения выпускников) и, кроме того, надежную, если говорить о востребованности в Латвии и всем мире, профессию.

- Госпожа Дубинская, что такое вы делаете пусть с большими, но все-таки еще детьми, что большинство из них жаждут новых знаний, мотивированы учиться, успешно сдают госэкзамены и не устают осваивать какое-то выбранную ими профессию, будь то программирование или логистика?

- Мы наших студентов очень любим и стараемся в каждом молодом человеке максимально развить его потенциал. Занятия проходят по-настоящему интересно, хотя интенсивно. Два дня в неделю наши ребята занимаются предметами общеобразовательной программы, еще три дня - профессиональной. Помимо этого у нас много событий, который сами же они и готовят: от празднования Нового года до научных конференций, презентаций проектов и так далее.

Наша школа участвует в программе Erasmus+ (привлечено более 900 000 евро финансирования), что позволяет нашим ребятам совершенствовать и повышать знания, практические навыки по выбранной ими профессии. Они улучшают знание иностранных языков, повышают самооценку, осваивают новые культурные пространства. Стажировки за пределами Латвии - в Испании, Германии, Италии, Швеции, Португалии - дают нашим студентам неповторимые впечатления, эмоции и уверенность в своих силах. Это очень важно.

Если бы позволило время, мы могли бы еще долго говорить о том, как интересно живет школа Victoria. Чтобы понять, надо прийти к нам, походить по коридорам, поучаствовать в наших мероприятиях, пообщаться с учениками и педагогами. Кстати, мы в новом здании уже год- уютное, современное пространство! Всегда рады видеть родителей и детей во время дней открытых дверей и на выставке Skola, в которой мы участвуем.

- Любопытно, а какие профессии теперь выбирают юноши и девушки? Что привлекает молодежь и почему? Мы раньше мечтали быть космонавтами...

- Космос никто не отменял, это точно. Но это цель единиц. А вот на программу «Программирование» - специальность, которая очень востребована в обществе сегодня и будет нужна через полвека, юноши и девушки идут охотно. Сотрудников в области IT-индустрии ищут все работодатели: нехватка профессионалов этой области очевидна в Латвии и в мире. Цель нашей программы - подготовить специалистов по программированию, которые занимаются разработкой программного обеспечения, тестированием и изменением производительности с целью создания функционального и отвечающего требованиям простого программного решения или его компонентов.

Востребованы такие наши программы как «Коммерческая деятельность», «Логистика», «Дизайн аудиовизуальной коммуникации», «Коммуникационный дизайн», «Графический дизайн», «Видеооператор», «Дизайн интерьера». Как вы видите, все перечисленное -- это топ востребованности в мире. Хочу заметить, что наше общество сейчас пронизано Интернетом, компьютерами, умением делать все с помощью современных технологий -- от мультимедийных продуктов до распределения грузов. Хочу обратить внимание на тот момент, что мы в том числе (в программе «Логистика») готовим профессионалов складского хозяйства - дела, которое сегодня напоминает космический полигон. Очередь стоит за такими специалистами!

После ковидного шока медленно, но возвращается интерес к гостиничному бизнесу - понятно, что профессионалы в этой сфере опять нарасхват в мире. Наши выпускники работают по всему миру, причем весьма успешно. Сейчас продолжается приём на новый учебный год.

Обо всех наших программах можно прочитать на нашем сайте, а еще лучше, как я уже сказала, приходите в гости (Daugavgrīvas iela 8, Rīga) на дни открытых дверей, на выставку Skola, где можно будет вникнуть в особенности наших программ.

Продолжаем набор на новый учебный год. Подробнее здесь.