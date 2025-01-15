СГД облегчают доступ к банковским счетам латвийцев: что сможет узнать налоговый инспектор?

На прошлой неделе в Сейме был передан на рассмотрение Комиссии по бюджету и финансам (налогам) проект закона «Поправки в закон "О налогах и пошлинах"».
Согласно текущей версии закона «О налогах и пошлинах», VID уже имеет право запрашивать данные о финансовой и экономической деятельности у поставщиков платежных услуг, операторов платежных систем и учреждений, работающих с электронными деньгами. Также VID может получать информацию от банков о платежах с клиентских счетов без указания личности отправителя.
Однако, как отмечается в пояснении к законопроекту, доступ VID к этим данным ограничен, а отсутствие стандартизированного формата передачи информации усложняет её обработку и идентификацию получателей платежей.
Расширение полномочий VID на использование данных, предоставляемых поставщиками платежных услуг, позволит лучше отслеживать деятельность налогоплательщиков в ранее трудно контролируемых сферах, таких как международные сделки и электронная коммерция.
Объединение данных, полученных от поставщиков платежных услуг, с уже имеющейся у VID информацией, поможет выявлять физические и юридические лица, которые:
- не отражают сделки в декларациях по НДС или в специальных режимах НДС, уклоняясь от уплаты налогов в Латвии и Европе;
- неправильно указывают число сотрудников и размер заработной платы, избегая социальных взносов и подоходного налога;
- не полностью отображают доходы в годовых отчетах;
- не зарегистрировали или скрывают свою хозяйственную деятельность;
- могут осуществлять деятельность в Латвии без регистрации в налоговых органах и без уплаты налогов.