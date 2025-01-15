СГД облегчают доступ к банковским счетам латвийцев: что сможет узнать налоговый инспектор?

На прошлой неделе в Сейме был передан на рассмотрение Комиссии по бюджету и финансам (налогам) проект закона «Поправки в закон "О налогах и пошлинах"».

Согласно текущей версии закона «О налогах и пошлинах», VID уже имеет право запрашивать данные о финансовой и экономической деятельности у поставщиков платежных услуг, операторов платежных систем и учреждений, работающих с электронными деньгами. Также VID может получать информацию от банков о платежах с клиентских счетов без указания личности отправителя.

Однако, как отмечается в пояснении к законопроекту, доступ VID к этим данным ограничен, а отсутствие стандартизированного формата передачи информации усложняет её обработку и идентификацию получателей платежей.

Расширение полномочий VID на использование данных, предоставляемых поставщиками платежных услуг, позволит лучше отслеживать деятельность налогоплательщиков в ранее трудно контролируемых сферах, таких как международные сделки и электронная коммерция.

Объединение данных, полученных от поставщиков платежных услуг, с уже имеющейся у VID информацией, поможет выявлять физические и юридические лица, которые: