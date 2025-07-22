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«Сейчас вопрос только в том, что случится раньше — война или банкротство страны»: Pietiek

Редакция PRESS 22 июля, 2025 10:41

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"Правительство лжет и, чтобы оправдать сокращение расходов и продажу государственных предприятий, скрывается за новостями об увеличении расходов на оборону. Что на самом деле происходит и что правительство скрывает от общества? - вопрошает статья на портале Pietiek.com.

Правительство заявляет, что оборонной отрасли необходимо дополнительно 150 миллионов евро – относительно небольшая сумма, которую можно найти, просто перераспределив некоторые статьи бюджета. Это не должно вызывать такого стресса, который сейчас царит в Старой Риге. Что на самом деле происходит с государственным бюджетом?

Ситуация проста – у Латвии нет денег. Дефицит основного государственного бюджета составляет около 20%. Учитывая рост расходов более чем на 10%, это катастрофический показатель. Экономика стагнирует, инвестиций нет, расходы и долги растут. Что делать?

Правительство придумывает уловки по увеличению расходов на оборону. Обосновать это легко, потому что все видят, что Россия готовится к войне с НАТО. Министры финансов ЕС договорились, что на покрытие расходов на оборону можно будет занять до 4,5% ВВП. Но это не подарок – займы нужно будет вернуть: и основную сумму, и проценты.

Правительство радуется – можно занять, чтобы немного отсрочить неизбежное банкротство государства. Денег на погашение долгов нет, поэтому актуализирована продажа последних стратегических государственных активов/предприятий. Латвия не пошла на это даже во время большого финансового кризиса 2008-2010 годов. Теперь она готова это сделать, и у государства останутся только долги.

А как же кредит ЕС, который предназначен на оборону? А так - надо же финансировать проекты по разграблению страны «Rail Baltica» и «airBaltic». Не несущие никакой пользы для общества. В результате у государства и на оборону денег не останется, и оно потеряет последние ценные активы. И тогда - банкротство.

Кто за это ответственен? Все предыдущие правительства. Это правительство просто «успешно» доводит все до красивого конца.

Ситуация напоминает «Титаник». Корабль (государство) врезался в айсберг, мы тонем, а музыканты (правительство) продолжают играть (праздновать и воровать). Пассажиры на нижних палубах не подозревают, что скоро утонут.

Сейчас вопрос только один: что будет первым — война или банкротство государства? В обоих случаях последствия будут трагическими. Единственное, в случае войны мы быстро поймем, что деньги, взятые якобы для укрепления обороноспособности, были украдены, а не направлены на приобретение средств противовоздушной обороны, но тогда будет уже слишком поздно..."

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