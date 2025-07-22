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А лось и ныне там: наглядный пример, как труп животного «потонул» в болоте бюрократии (1)

Редакция PRESS 22 июля, 2025 18:26

ЧП и криминал 1 комментариев

Иллюстративное фото

Каждому водителю наверняка приходилось видеть погибших диких животных на обочине или даже прямо на проезжей части. Сбитые лоси, косули и другие звери — явление, к сожалению, нередкое. Но на примере одного мертвого лося, видно как работают ответственные службы - вместо того, чтобы просто убрать труп мертвого животного, они несколько дней перекидывают ответственность друг на друга.  

Кто на самом деле отвечает за удаление сбитых животных? Один очевидец сообщил о сбитом лосе на автодороге P30, где он пролежал несобранным два дня. В жаркие летние дни тело животного начало разлагаться, однако ответственные службы не торопились его убирать.

Жители недоумевают, а опрошенные службы отказываются от интервью, предоставляя только письменные ответы.

Руководитель отдела коммуникаций государственной компании “Latvijas Valsts ceļi” (Латвийские государственные дороги) Анна Кононова в письме пояснила: «Информация о сбитом животном на дороге P30 была получена. Представители LVC или дорожных служб осматривают место происшествия, чтобы убедиться, что животное не создаёт помех движению, и при необходимости вводят ограничения».

Действительно, возле животного были установлены знаки, чтобы оно не представляло опасности для движения, и это хорошо, однако сам лось по-прежнему оставался на месте и продолжал смердеть. Далее учреждения начали перекладывать ответственность друг на друга. В LVC утверждают, что удаление животного — задача Лесной службы, а Лесная служба указывает на ответственность местных самоуправлений.

Руководитель отдела общественных связей Государственной лесной службы Ивета Павзинюка пояснила: «Сотрудник службы зафиксировал факт сбитого животного и уведомил самоуправление. В соответствии с Законом о ветеринарии, убирать сбитое животное должно самоуправление, на территории которого оно находится».

С этим утверждением местные власти не согласны — по их словам, вопросы, связанные с дикими животными, входят в компетенцию Лесной службы. Если у самоуправления есть возможность и ресурсы, оно может помочь, но это не считается его обязанностью. В конечном итоге именно самоуправление убрало сбитого лося.

Таким образом, учреждения продолжают перекладывать ответственность друг на друга, фактически указывая на пробел в законодательстве — два дня слишком долгий срок, чтобы не найти возможности убрать труп животного с дороги.

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