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Из-за нерадивых учеников можно лишиться работы: автоинструкторам ужесточили требования

© Lsm.lv 22 июля, 2025 21:18

Новости Латвии 0 комментариев

Если у конкретного преподавателя с первого раза экзамены на права сдают менее 10% учеников, его лицензия приостанавливается, следует из следует из поправок к правилам Кабмина, утвержденных сегодня правительством. В целом требования к обучающим становятся более жесткими. Как сообщает Минсообщения, они направлены на обеспечение большей безопасности дорожного движения, пишет LSM+.

«Важнейшим условием снижения количества тяжелых ДТП является качественное обучение. Специалисты, которые готовят водителей транспортных средств, должны показывать пример соблюдения правил дорожного движения и безопасной культуры вождения. Преподаватели и инструкторы автошкол должны понимать принципы безопасного дорожного движения, цели обучения водителей, важность соблюдения правил дорожного движения и уметь убедительно доносить эту информацию до своих учеников. Поэтому установлены более строгие требования к инструкторам и преподавателям, а также пересмотрено содержание учебной программы», — пояснил заместитель директора департамента услуг общественного транспорта Янис Калниньш.

В министерстве отметили, что пересмотрены требования к подготовке специалистов, обучающих водителей — чтобы к обучению допускались только те преподаватели и инструкторы, которые зарекомендовали себя как опытные и добросовестные участники дорожного движения.

Если у инструктора за год показатель успешной сдачи экзамена с первого раза среди его учеников составляет менее 10%, действие его удостоверения будет приостановлено. В данный момент таких инструкторов — около 8% от общего числа.

Чтобы не возникало ситуаций, когда будущих водителей обучает лицо, которое не является ответственным и добросовестным участником дорожного движения, устанавливается требование: человек, у которого более 7 пунктов, не может получить удостоверение инструктора или преподавателя. Для тех, у кого уже есть удостоверение, его действие приостанавливается до погашения штрафных пунктов.

Дополнительно вводится требование — человек не сможет стать инструктором или преподавателем, если в течение последних трех лет его лишали водительских прав. Кроме того, если инструктор или преподаватель не занимался обучением в течение двух лет, его удостоверение будет приостановлено до момента сдачи специализированного экзамена.

Также планируется ввести регулярное обучение по актуальным вопросам безопасности дорожного движения и пересмотреть порядок дистанционного обучения водителей. Поправки предусматривают обязательное использование специальной одежды и обуви для водителей мотоциклов уже во время обучения.

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