«Честно скажу — подорожает что-то другое»: что скрывается на дне «корзины низких цен»

О том, как все это внедряется на практике, в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов Lats Раймонд Окманис.

В торговой сети Lats «корзина низких цен» вступает в силу с 1 августа. «Эти цены — синергия с поставщиком. Не только мы уменьшаем свою наценку, но и поставщик должен пойти в этом вопросе нам навстречу», — говорит Окманис.

Он считает, что у торговцев нет другого варианта, кроме как выполнять требование меморандума. «Мы идем в ногу с правительством — нам не остается ничего другого. Хотя, конечно, для магазинов это обременение. Маленьким магазинам становится все труднее выживать».

В сети Lats содержимое «корзины низких цен» будет меняться раз в три месяца. Причем, в эту корзину может попасть не только местный продукт.

«Кто нам даст самый дешевый товар, у того мы и купим. И это необязательно будет местный товар»,

— признает Окманис.

Многие потребители опасаются, что при введении «корзины низких цен» часть других товаров может подорожать. Окманис эти опасения подтверждает: «Честно скажу — подорожает что-то другое. Ведь если вы хотите сбавить цену в одном месте, то вам надо надбавить ее в другом — иначе как вы будете покрывать свои расходы, платить за электричество, выплачивать зарплаты сотрудникам?»

Дополнительным ударом для магазинов может стать запрет на торговлю алкоголем после 20 часов вечера, который также вступает в силу 1 августа.

«В сельских магазинах Lats алкогольные напитки, включая пиво, составляют около 30 процентов продаж, и 40 процентов из этого объема продается c 18.00 до 22.00 часов вечера. Если это время будет укорочено, не факт, что люди будут покупать алкоголя меньше. Опыт Эстонии, где был введен подобный закон, показывает, что люди просто начинают делать у себя дома накопления — у них образуются целые склады алкоголя», — говорит глава Латвийского общества торговцев.

Еще одной большой проблемой розничных торговцев является воровство в магазинах.

«Крадут очень много. По одежде смотришь — вроде приличный человек. Все чаще на кражах стали попадаться пенсионеры. Но если они воруют от безысходности, то молодежь — из азарта, это у них такой спорт.

А все потому, что фактически это остается безнаказанным. Вызываешь полицию, она составляет акт, есть видеозапись — а потом приходит бумага: мол, в возбуждении дела отказано, потому что ущерб слишком маленький. Но если в день у вас по 5-6 таких краж, то в конце месяца получается приличная сумма».

Окманис надеется, что в условиях, когда государство изыскивает средства для покрытия нужд обороны, оно не будет увеличивать НДС, как это было сделано в Эстонии. «Я помню, когда НДС увеличили до 22 процентов, оборот сразу начал стагнировать. А как только его опустили до 21 процента, мы сразу почувствовали свежий воздух. Конечно, безопасность страны — важнейшая задача, и ради этого стоит экономить, но повышение НДС — не лучший вариант».